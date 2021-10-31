Россияне массово продают спорттовары, купленные в прошлый локдаун

Генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что рост количества размещенных объявлений спустя некоторое время после снятия ограничений указывает на распродажу товаров, купленных именно во время локдауна. В периоды, когда доступ в спортзалы ограничен, люди покупают спортинвентарь, а после, потеряв интерес или необходимость в нем, продают – этот тренд становится все более популярным, говорит он.