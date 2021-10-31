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Россияне массово продают спорттовары, купленные в прошлый локдаун

Только на «Авито» 200 000 объявлений от частных лиц
Маргарита Соболь
PIXABAY

Количество объявлений о продаже спортивного инвентаря резко увеличилось после снятия коронавирусных ограничений в прошлом году, об этом «Ведомостям» сообщили представители сервисов «Юла», «Авито» и «Объявления «В контакте». По данным «Платформы ОФД», спортинвентарь был одной из самых востребованных категорий в локдаун 2020 г.

Генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что рост количества размещенных объявлений спустя некоторое время после снятия ограничений указывает на распродажу товаров, купленных именно во время локдауна. В периоды, когда доступ в спортзалы ограничен, люди покупают спортинвентарь, а после, потеряв интерес или необходимость в нем, продают – этот тренд становится все более популярным, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных