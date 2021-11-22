Поставка Dreamliner откладывается более чем на год

Поставка Dreamliner откладывается более чем на годРегулятор выявляет все новые дефекты во флагманской модели Boeing
Задержка поставок более 100 единиц широкофюзеляжного лайнера Boeing 787 Dreamliner общей стоимостью около $20 млрд, которые могут быть особенно нужны при постковидном восстановлении рынка перевозок, уже превысила 13 месяцев – последние машины были переданы заказчикам в октябре 2020 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты лизинговой компании Air Lease Corp. Эта ситуация сложилась на фоне постоянного обнаружения новых технических дефектов в самолетах Boeing различных типов и ужесточения проверок регулятора – Федеральной авиационной администрации (FAA). Ранее в центре внимания FAA был отметившийся двумя катастрофами Boeing 737 MAX, ныне допущенный к полетам.
Собеседники агентства из числа клиентов Boeing опасаются, что они не получат самолетов, которые по контракту должны были прийти еще в начале 2021 г., вплоть до лета следующего года. Такие соображения высказываются на фоне того, что каждый выявленный у самолетов Boeing дефект, сообщили источники издания, приводит к дополнительным бюрократическим издержкам, так как об их факте необходимо оповещать FAA, которая затем будет проводить собственное расследование. Для получения доступа к потенциально проблемным агрегатам на уже готовых машинах на заводе в Северном Чарльстоне приходится разбирать оборудование салонов. Boeing пытался предложить свою методологию проверок, при которой непосредственный осмотр требовался бы нескольким самолетам партии. Однако регулятор отклонил это предложение компании. Поэтому были значительно снижены и темпы сборки строящихся самолетов – до двух в месяц.