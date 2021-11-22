Поставка Dreamliner откладывается более чем на год

Собеседники агентства из числа клиентов Boeing опасаются, что они не получат самолетов, которые по контракту должны были прийти еще в начале 2021 г., вплоть до лета следующего года. Такие соображения высказываются на фоне того, что каждый выявленный у самолетов Boeing дефект, сообщили источники издания, приводит к дополнительным бюрократическим издержкам, так как об их факте необходимо оповещать FAA, которая затем будет проводить собственное расследование. Для получения доступа к потенциально проблемным агрегатам на уже готовых машинах на заводе в Северном Чарльстоне приходится разбирать оборудование салонов. Boeing пытался предложить свою методологию проверок, при которой непосредственный осмотр требовался бы нескольким самолетам партии. Однако регулятор отклонил это предложение компании. Поэтому были значительно снижены и темпы сборки строящихся самолетов – до двух в месяц.