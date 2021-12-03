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«Биннофарм групп» готовится выйти на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

Фармкомпания АФК «Система» для начала откроет офисы в шести странах СНГ
Анна Киселева
Входящая в АФК «Система» «Биннофарм групп» планирует выйти на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Для этого она открывает офисы в шести странах СНГ / ТАСС

Фармацевтический холдинг «Биннофарм групп» зарегистрировал представительство в Казахстане и до конца 2021 г. откроет офисы еще в пяти странах СНГ: в Белоруссии, Азербайджане, Молдавии, Армении и Узбекистане. Об этом «Ведомостям» сообщил его генеральный директор Рустем Муратов. По его расчетам, это позволит удвоить общую экспортную выручку – до 4 млрд руб. в 2024 г., а также подготовить инфраструктуру для международной экспансии – в частности, на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Но сначала «Биннофарм групп» сосредоточится на розничных рынках этих шести стран, уточнил Муратов. Инвестиции в открытие представительств холдинг не раскрывает. Размер вложений зависит от набора функций и региональной специфики, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, они могут составлять до нескольких сотен миллионов рублей.

«Биннофарм групп» поставляет свою продукцию в 14 стран, в их числе девять государств – членов СНГ (без Украины), а также Грузия, Монголия, КНДР, Йемен и периодически Афганистан. Доля экспортных продаж составляет около 10% в общей структуре выручки холдинга (за девять месяцев 2021 г. она составила свыше 18 млрд руб.), сказал Муратов. В основном в страны СНГ поставляются антибиотики, но теперь компания будет развивать там брендированные товары, в том числе синбиотик «Максилак», спазмолитическое средство «Необутин» и венотоник «Венарус». По словам Беспалова, продажи только одного «Венаруса» в России за год составляют порядка 2,5 млрд руб. Он считает правильной ставку на брендированную продукцию: отдельные позиции имеют явную импортозамещающую направленность и конкурентоспособный ценник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных