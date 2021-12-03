«Биннофарм групп» готовится выйти на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

Фармацевтический холдинг «Биннофарм групп» зарегистрировал представительство в Казахстане и до конца 2021 г. откроет офисы еще в пяти странах СНГ: в Белоруссии, Азербайджане, Молдавии, Армении и Узбекистане. Об этом «Ведомостям» сообщил его генеральный директор Рустем Муратов. По его расчетам, это позволит удвоить общую экспортную выручку – до 4 млрд руб. в 2024 г., а также подготовить инфраструктуру для международной экспансии – в частности, на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Но сначала «Биннофарм групп» сосредоточится на розничных рынках этих шести стран, уточнил Муратов. Инвестиции в открытие представительств холдинг не раскрывает. Размер вложений зависит от набора функций и региональной специфики, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, они могут составлять до нескольких сотен миллионов рублей.