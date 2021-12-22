Минприроды в 2022 году начнет выдавать лицензии на захоронение CO2

Обычно СО2 закачивают в глубоко залегающие пласты выработанных месторождений углеводородов. Но стоимость таких технологий пока очень высока. По оценкам EY, 1 т секвестрированного (выловленного) СО2 обходится в среднем в $160–170. В июньском обзоре консалтинговой компании отмечалось, что несмотря на большой интерес к данному направлению декарбонизации, уровень готовности стран СНГ «существенно уступает многим другим государствам». А партнер EY Алексей Лоза говорил «Ведомостям», что за рубежом развитие таких технологий зачастую напрямую зависит от мер господдержки. В частности, в США, по его словам, в течение 12 лет с момента запуска проекта CCS государство платит субсидию по $50 на 1 т СО2 в улавливании и хранении и $35 на 1 т – при дальнейшем использовании углекислого газа для увеличения нефтеотдачи на месторождениях (повышение давления в пластах. – «Ведомости»).