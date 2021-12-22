Минприроды в 2022 году начнет выдавать лицензии на захоронение CO2

Минприроды в 2022 году начнет выдавать лицензии на захоронение CO2Но пока не ясно, сколько они будут стоить для бизнеса
С 1 января 2022 г. Минприроды начнет выдавать лицензии на создание хранилищ для парниковых газов. Об этом на брифинге сообщил журналистам 22 декабря министр Александр Козлов. «Мы проработали механизм предоставления участков недр в пользование для закачки парниковых газов», – отметил он. И подчеркнул, что это сегодня «не только важная часть международной экологической повестки, но и набирающий обороты инвестиционно привлекательный бизнес».
Лицензии на оценку пригодности участка недр для закачки, по словам Козлова, компании могут получать уже сегодня. «А с 1 января появится возможность оформлять лицензии уже на строительство хранилищ парниковых газов», – сказал он. Далее Минприроды еще предстоит внести в Госдуму поправки в законодательство, регламентирующие хранение СО2, которые уже разработаны. Сколько будут стоить такие лицензии и как контролировать технические параметры хранилищ (предотвращающие утечку СО2), министр не уточнил. «Ведомости» направили запрос по этому поводу в Минприроды.
Технологии улавливания и хранения углерода (carbon capture and storage technology, CCS) сегодня разрабатываются в разных странах и, как ранее заявляло Международное энергетическое агентство, являются наиболее перспективными для снижения эмиссии парниковых газов и достижения климатических целей, препятствующих глобальному потеплению.
Обычно СО2 закачивают в глубоко залегающие пласты выработанных месторождений углеводородов. Но стоимость таких технологий пока очень высока. По оценкам EY, 1 т секвестрированного (выловленного) СО2 обходится в среднем в $160–170. В июньском обзоре консалтинговой компании отмечалось, что несмотря на большой интерес к данному направлению декарбонизации, уровень готовности стран СНГ «существенно уступает многим другим государствам». А партнер EY Алексей Лоза говорил «Ведомостям», что за рубежом развитие таких технологий зачастую напрямую зависит от мер господдержки. В частности, в США, по его словам, в течение 12 лет с момента запуска проекта CCS государство платит субсидию по $50 на 1 т СО2 в улавливании и хранении и $35 на 1 т – при дальнейшем использовании углекислого газа для увеличения нефтеотдачи на месторождениях (повышение давления в пластах. – «Ведомости»).
Руководитель Роснедр Евгений Петров, также участвовавший в брифинге, уточнил, что в России наиболее перспективной зоной для захоронения CO2 с точки зрения объема потенциальных хранилищ (выработанных месторождений) считается Западная Сибирь. «Там очень хорошие коллекторы (выработанные пласты), очень хорошие покрышки (порода над пластами), но стоит вопрос себестоимости этой зоны хранения, [поскольку] Западная Сибирь далеко от компаний – эмитентов СО2 и транспортировка СО2 туда окажется недешевой», – добавил он.
По словам старшего менеджера группы по оказанию услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ Марии Спиридоновой, пригодными для геологического хранения СО2 в России также являются Урал и южные регионы Якутии. В акватории России Охотское море – наиболее перспективная зона, сказала она «Ведомостям».
Еще одна возможная территория для хранения СО2, по словам Петрова, – Оренбургская область. Подобный пилотный проект в регионе намерена обкатать «Газпром нефть». Гендиректор компании Александр Дюков 17 декабря говорил журналистам, что инвестиции в него составят порядка 30 млрд руб., в перспективе он позволит закачивать в подземные резервуары до 50 млн т углерода в год. Реализацию дополнительных мер по поглощению, улавливанию и хранению углерода внесла в свою стратегию-2030 «Роснефть».
Именно крупные нефтегазовые компании, для которых технология закачки СО2 в подземные хранилища является ключевым направлением декарбонизации, в первую очередь заинтересуются приобретением лицензий на создание хранилищ для СО2, отмечает партнер группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ Владимир Лукин. Кроме того, есть ряд компаний металлургического, химического и энергетического секторов, которые придерживаются стратегии достижения углеродной нейтральности.
Что еще изменится в 2022 г. для недропользователей
Козлов в ходе брифинга также напомнил, что с 1 января в России вступают в силу масштабные поправки в закон 121-ФЗ «О недропользовании», принятые еще в апреле. К ним было принято, по его словам, 34 подзаконных нормативно-правовых акта, чтобы базовый закон заработал. Это первые за 30 лет серьезные изменения, внесенные в законодательство о недропользовании, подчеркнул министр.
Ключевые изменения, которые заработают в следующем году:
единые стандарты, делающие отрасль более прозрачной;
торги на пользование недрами переводят в электронный вид;
вводится единая форма для лицензий для всей территории России (там будет и обязательный блок о социальной ответственности бизнеса);
все лицензии, в том числе выданные региональными органами, будут заноситься в единый федеральный реестр;
начало создания единого центра обработки данных стоимостью 19,7 млрд руб. с внесением в него всей первичной геологической информации;
сокращение средних сроков предоставления госуслуг в сфере недропользования до 127 дней с нынешних 273.
«В год проходит около 1000 аукционов. Чтобы принять участие в торгах, каждая компания собирает до 20 кг документов для заявки, сами торги на бумаге, и [требуется] личное присутствие всех участников, что не очень просто, ведь многие компании-недропользователи работают в отдаленных районах страны», – сказал Козлов. Министр отметил, что с 2022 г. в стране будет «не 90 различных баз, как сейчас», а «единое окно», через которое будут происходить оформление, выдача, изменение и прекращение всех лицензий. К этой базе будет доступ как у органов власти, так и у контролирующих ведомств, добавил он. По словам Козлова, это в том числе позволит решить проблему малых лицензий на подземные источники питьевой воды и минеральных вод, которые «не видят» сегодня контролирующие органы.
«Унификация процедуры установления факта открытия месторождения также будет укладываться в логику [внедрения] единых стандартов», – рассказал он. По словам Козлова, это особенно актуально для компаний, ведущих деятельность в разных регионах, поскольку у каждой территории (субъекта) свои требования к этой процедуре. Но с 2022 г. будут единые правила по всей стране, пообещал министр.