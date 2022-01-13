Стартап экс-гендиректора АФК «Система» поставит электрозаправки на М4 «Дон»Зарядную инфраструктуру в России строят активно, но продажи электромобилей отстают
Компания Green Drive бывшего гендиректора АФК «Система» Андрея Дубовскова запустила проект по обеспечению автотрассы М4 «Дон» зарядками для электромобилей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель стартапа. Всего, по словам собеседника, планируется установить 50 быстрых зарядных станций мощностью по 150 кВт на всем протяжении магистрали от Москвы до Сочи к 2024 г. Время зарядки электрокара – до получаса. В 2021 г. Green Drive уже установила девять зарядок – по две в Москве и Краснодаре, четыре в Сочи и одну в Ростовской области. По данным компании, в первый месяц спрос составлял 280–290 заправок (или 10 МВт мощности. – «Ведомости»), но к концу года достиг 1200 (40 МВт). Стоимость 1 кВт ч для водителей – 17 руб.
В 2022 г. Green Drive планирует поставить еще 20 электрозарядок на М4, инвестирует в это более 60 млн руб. Общая стоимость обеспечения электрозарядной инфраструктурой трассы «Дон» составит, по оценке компании, не менее 150 млн руб. Помимо этого проекта стартап планирует в этом году вложить еще 250 млн руб. в установку 80 зарядок в европейской части страны, в частности в ЮФО.