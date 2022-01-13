Стартап экс-гендиректора АФК «Система» поставит электрозаправки на М4 «Дон»

Компания Green Drive бывшего гендиректора АФК «Система» Андрея Дубовскова запустила проект по обеспечению автотрассы М4 «Дон» зарядками для электромобилей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель стартапа. Всего, по словам собеседника, планируется установить 50 быстрых зарядных станций мощностью по 150 кВт на всем протяжении магистрали от Москвы до Сочи к 2024 г. Время зарядки электрокара – до получаса. В 2021 г. Green Drive уже установила девять зарядок – по две в Москве и Краснодаре, четыре в Сочи и одну в Ростовской области. По данным компании, в первый месяц спрос составлял 280–290 заправок (или 10 МВт мощности. – «Ведомости»), но к концу года достиг 1200 (40 МВт). Стоимость 1 кВт ч для водителей – 17 руб.