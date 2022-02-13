Специализирующийся на генетических тестах холдинг «Атлас» выходит на рынок Японии

Выбор Японии Мусиенко объясняет тем, что рынок в этом регионе быстро растет и местные власти и страховые компании поощряют тренд на превентивную медицину и продление периода активного долголетия у населения. В этой стране даже существует система бонусов за прохождение клиентом определенного количества шагов и кэшбэка, если по итогам диспансеризации у человека улучшились показатели индекса массы тела. Болезни, связанные с образом жизни, составляют около 30% национальных медицинских расходов и около 50% числа смертей, следует из данных японской ассоциации профилактики заболеваний образа жизни.