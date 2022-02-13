Специализирующийся на генетических тестах холдинг «Атлас» выходит на рынок Японии

Специализирующийся на генетических тестах холдинг «Атлас» выходит на рынок ЯпонииЭти услуги набирают популярность во всем мире
Биомедицинский холдинг «Атлас» создал дочернюю компанию Atlas Japan GK и открыл офис в Японии, начав с 2021 г. продавать там два продукта: генетические тесты и тесты микробиоты для изучения бактериального состава кишечной среды, сообщил «Ведомостям» его основатель и генеральный директор Сергей Мусиенко. Информация об этом содержится и на сайте японского подразделения группы. Инвестиции в запуск проекта Мусиенко оценивает в $500 000, это собственные средства «Атласа». Они пошли на регистрацию юридического лица на территории страны, наем персонала, выстраивание операционных процессов и маркетинг.
Выбор Японии Мусиенко объясняет тем, что рынок в этом регионе быстро растет и местные власти и страховые компании поощряют тренд на превентивную медицину и продление периода активного долголетия у населения. В этой стране даже существует система бонусов за прохождение клиентом определенного количества шагов и кэшбэка, если по итогам диспансеризации у человека улучшились показатели индекса массы тела. Болезни, связанные с образом жизни, составляют около 30% национальных медицинских расходов и около 50% числа смертей, следует из данных японской ассоциации профилактики заболеваний образа жизни.