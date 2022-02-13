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Специализирующийся на генетических тестах холдинг «Атлас» выходит на рынок Японии

Эти услуги набирают популярность во всем мире
Анна Киселева
Глобальный рынок терапии и диагностики микробиома (микробиом – сообщество микроорганизмов, населяющих определенную среду) человека в 2021 г. оценивается аналитической компанией Mordor Intelligence в $599 млн / facebook.com/atlasbiomed

Биомедицинский холдинг «Атлас» создал дочернюю компанию Atlas Japan GK и открыл офис в Японии, начав с 2021 г. продавать там два продукта: генетические тесты и тесты микробиоты для изучения бактериального состава кишечной среды, сообщил «Ведомостям» его основатель и генеральный директор Сергей Мусиенко. Информация об этом содержится и на сайте японского подразделения группы. Инвестиции в запуск проекта Мусиенко оценивает в $500 000, это собственные средства «Атласа». Они пошли на регистрацию юридического лица на территории страны, наем персонала, выстраивание операционных процессов и маркетинг.

Выбор Японии Мусиенко объясняет тем, что рынок в этом регионе быстро растет и местные власти и страховые компании поощряют тренд на превентивную медицину и продление периода активного долголетия у населения. В этой стране даже существует система бонусов за прохождение клиентом определенного количества шагов и кэшбэка, если по итогам диспансеризации у человека улучшились показатели индекса массы тела. Болезни, связанные с образом жизни, составляют около 30% национальных медицинских расходов и около 50% числа смертей, следует из данных японской ассоциации профилактики заболеваний образа жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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