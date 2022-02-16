ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза»Антимонопольный орган считает, что действия компании могли ускорить рост цен на бензин
Против «Сургутнефтегаза» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщила 16 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В релизе уточняется, что ведомство по итогам проверки еще в конце 2021 г. направило компании предупреждение с требованием устранить нарушения, но оно не было выполнено.
Антимонопольная служба установила доминирующее положение «Сургутнефтегаза» в Санкт–Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Кроме того, по мнению ФАС, компания уклонялась от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки бензина. Речь шла о поставках в адрес «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Газпрома», «Татнефти» и др.
«Эти действия [«Сургутнефтегаза»] могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», – говорится в сообщении ФАС.
В службе подчеркнули, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов «должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками». В первой половине 2021 г. «Сургутнефтегаз» поставлял за рубеж около 64% произведенного в РФ моторного топлива, или 810 000 т, существенно обгоняя по доле экспорта другие нефтяные компании («Ведомости» писали об этом 6 августа 2021 г.). Для сравнения: в продажах «Роснефти» экспорт бензина составлял в январе – июне прошлого года в среднем 2,6%, «Газпром нефти» – 4,6%, «Фортеинвеста» – 27%, «Газпром нефтехим Салавата» – 31%. Розничные цены на бензин в 2021 г. в России, по данным Росстата, выросли в среднем на 8,8% при инфляции в 8,39%.
После вынесения предупреждения от ФАС в декабре 2021 г. «Сургутнефтегаз» должен был в течение 10 дней представить в службу предложения о заключении долгосрочных внебиржевых договоров на поставку автомобильного бензина с крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Подписание соглашений должно было состояться не позднее 60 дней с момента предупреждения ведомства.
Компания пыталась оспорить постановление ФАС в суде, но 7 февраля проиграла иск. Суд также отказал «Сургутнефтегазу» в обеспечительных мерах в рамках иска к антимонопольной службе (компания просила приостановить действие предупреждения до вступления в законную силу решения суда).
Заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС, бывший начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заметил, что если нарушение антимонопольного законодательства со стороны «Сургутнефтегаза» будет доказано, то компании придется выплатить штраф в размере 15% от годовой выручки на товарном рынке оптовой реализации автомобильных бензинов за год, предшествующий нарушению, – 2020-й. Общая выручка компании по МСФО за 2020 г. составила 1,2 трлн руб., за 9 месяцев 2021 г. – 1,3 трлн руб.
По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, ФАС в последнее время все чаще проводит системные расследования в отношении целых секторов экономики: ритейл, маркетплейсы, фармацевтика, горюче-смазочные материалы (ГСМ), гостиничное хозяйство и др. «ФАС является одним из наиболее эффективных надзорных органов. Если возбуждается дело о нарушении законодательства о конкуренции, этому предшествует серьезная работа по сбору соответствующих доказательств», – сказал юрист «Ведомостям». Поэтому оспорить выводы ФАС, по его мнению, «Сургутнефтегазу» будет трудно.
Скорее всего, компания получит еще одно предписание, которое обяжет ее направить коммерческие предложения по заключению долгосрочных контрактов на поставку моторного топлива, добавляет руководитель группы антимонопольной практики Art de lex Сергей Казарян. По мнению юриста, для того чтобы избежать штрафа, «Сургутнефтегазу» потребуется доказать отсутствие свободных объемов [продукции] для поставки. «Компании потребуется подтвердить, что запрашиваемые объемы уже законтрактованы или торгуются на бирже», – добавил он.
Казарян также обратил внимание на то, что данное дело «Сургутнефтегаза» рассматривает центральный аппарат ФАС, что подтверждает серьезность проблем у компании. Он подчеркивает, что признаки нарушения антимонопольного законодательства нашли сразу в нескольких регионах, а компании, от заключения договоров с которыми «Сургутнефтегаз», предположительно, уклонялся, – это крупнейшие топливные компании.
«Ведомости» направили запросы в «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть» и «Роснефть».