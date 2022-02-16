ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза»

В службе подчеркнули, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов «должно стать безусловным приоритетом перед экспортными поставками». В первой половине 2021 г. «Сургутнефтегаз» поставлял за рубеж около 64% произведенного в РФ моторного топлива, или 810 000 т, существенно обгоняя по доле экспорта другие нефтяные компании («Ведомости» писали об этом 6 августа 2021 г.). Для сравнения: в продажах «Роснефти» экспорт бензина составлял в январе – июне прошлого года в среднем 2,6%, «Газпром нефти» – 4,6%, «Фортеинвеста» – 27%, «Газпром нефтехим Салавата» – 31%. Розничные цены на бензин в 2021 г. в России, по данным Росстата, выросли в среднем на 8,8% при инфляции в 8,39%.