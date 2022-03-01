UC Rusal остановила завод на Украине

UC Rusal остановила завод на УкраинеСтоимость акций компании в Гонконге снизилась на 14%
Основанная Олегом Дерипаской компания UC Rusal остановила производство на Николаевском глиноземном заводе на Украине на фоне военной спецоперации России, сообщила компания 1 марта.
В релизе поясняется, что производство временно остановлено «в связи с неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и в прилегающих районах». «Приоритетом номер один для группы остается благополучие и безопасность наших сотрудников и членов их семей на Украине», – говорится в сообщении.
Николаевский глиноземный завод расположен в южной части города Николаева, работает с 1980 г. В 2020 г. UC Rusal завершила проект по увеличению мощности предприятия до 1,76 млн т глинозема (оксид алюминия, получаемый из бокситов, - полуфабрикат для производства алюминия) в год. Согласно данным UC Rusal, завод является вторым по мощности глиноземным заводом компании после комбината Aughinish в Ирландии мощностью 1,99 млн т в год. Всего у компании девять заводов по выпуску глинозема.
В 2021 г. украинское предприятие увеличило производство глинозема на 2,6% до 1,77 млн т, что чуть выше проектной мощности. Завод выпускает пятую часть (21,3%) глинозема компании. По данным UC Rusal, в прошлом году большинство заводов холдинга работали на уровнях, близких к проектной мощности, исключения составили лишь Friguia в Гвинее (производство – 414 000 т, 63,7% от мощности) и Windalco на Ямайке (448 000 т, 37%). Всего производство глинозема в 2021 г. достигло 8,3 млн т, что составляет 78,6% от проектной мощности заводов UC Rusal.
Представитель компании уверяет, что остановка производства на Николаевском заводе существенно не отразится на объеме выпуска алюминия UC Rusal.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты согласны, что компания сможет компенсировать выпадающие объемы глинозема за счет сокращения поставок сырья другим компаниям. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что до 30% всего выпуска глинозема UC Rusal экспортируется, поэтому технически кратковременная остановка завода не должна нанести бизнесу компании значимого ущерба. С ним согласен эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Согласно данным UC Rusal, в 2021 г. продажи глинозема третьим лицам составили 20% из общего объема производства в 8,3 млн т.
Частично компенсировать выпадающие объемы UC Rusal может и за счет других активов, добавляет аналитик «Велес капитала» Василий Данилов. В случае краткосрочной остановки компания также может задействовать запасы сырья или приобрести глинозем на рынке, отмечает главный аналитик «Открытие инвестиций» по российскому рынку акций Алексей Павлов. Поэтому краткосрочная остановка вряд ли скажется на объемах производства алюминиевой продукции, полагает он.
Пучкарев добавляет, что сейчас неясно, как долго будет простаивать завод. Покупать глинозем на рынке компании придется по биржевым ценам, указывает Данилов, в результате издержки компании вырастут. Подсчитать их можно будет, по его словам, только после того, как Николаевский завод вновь заработает.
По мнению Гришунина, UC Rusal может позволить себе закупки сырья у внешних поставщиков, так как расходы компании на электроэнергию в разы ниже, чем у большинства конкурентов (доля электроэнергии в себестоимости производства алюминия достигает 30%. – «Ведомости»). Глиноземный сегмент обеспечивает 10% выручки UC Rusal, говорит Гришунин. Но, по его оценке, остановка не должна продлиться более двух месяцев, поэтому эффект для компании должен быть незначительным. Проблем с исходным сырьем – бокситами – сейчас нет, добавляет аналитик. По данным UC Rusal, большую часть бокситов (свыше 50%) компания добывает в Гвинее, на российскую добычу приходится 38%.
В UC Rusal не ответили на уточняющие вопросы «Ведомостей».
Алюминий на рынке продолжит дорожать на фоне рисков возможной блокады поставок российских энергоносителей в Европу, говорит Гришунин. Поэтому новость про остановку завода вряд ли сможет оказать более сильное влияние на цены, чем риски энергокризиса в ЕС. В случае существенных перебоев в производстве UC Rusal, обеспечивающей около 5% мирового предложения алюминия, цены на металл вполне могут вырасти гораздо выше текущих уровней, считает Данилов.
Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) 28 февраля достигла нового исторического максимума – $3445 за 1 т. 1 марта трехмесячные фьючерсы на металл продолжили рост и торговались на уровне $3457 за 1 т.
На фоне новости о проблемах на Николаевском заводе акции UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже упали на 14,3% до $4,69 гонконгского доллара ($0,66) за штуку. Торги на Московской бирже 1 марта не осуществлялись. По мнению Данилова, в текущей геополитической ситуации фундаментальные факторы (продажи, выручка, издержки и т. д.) имеют второстепенное влияние на котировки.