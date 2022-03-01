UC Rusal остановила завод на Украине

По мнению Гришунина, UC Rusal может позволить себе закупки сырья у внешних поставщиков, так как расходы компании на электроэнергию в разы ниже, чем у большинства конкурентов (доля электроэнергии в себестоимости производства алюминия достигает 30%. – «Ведомости»). Глиноземный сегмент обеспечивает 10% выручки UC Rusal, говорит Гришунин. Но, по его оценке, остановка не должна продлиться более двух месяцев, поэтому эффект для компании должен быть незначительным. Проблем с исходным сырьем – бокситами – сейчас нет, добавляет аналитик. По данным UC Rusal, большую часть бокситов (свыше 50%) компания добывает в Гвинее, на российскую добычу приходится 38%.