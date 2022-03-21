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BP не торопится уходить из проектов «Роснефти»

Британская компания не исключает улучшения политической ситуации и снятия санкций, полагают эксперты
Матвей Катков
Андрей Гордеев / Ведомости

Британская энергокомпания BP, 27 февраля заявившая о намерении выйти из проектов «Роснефти» и капитала российской компании, пока не предпринимает активных действий. Более того, BP продолжает выдвигать представителей в наблюдательные органы своих СП с «Роснефтью». 11 марта она сообщала о намерении сменить в совете директоров «Харампурнефтегаза» (BP принадлежит 49%, компания занимается разработкой Усть-Харампурского месторождения в 600 км от Салехарда, ЯНАО) Стивена Раймера на вице-президента BP по разведке и разработке Афгана Хусейнова («Ведомости» видели копию номинации).

По словам источника, близкого к одному из акционеров «Роснефти», BP до сих пор не инициировала никаких процедур по выходу ни из капитала «Роснефти», ни из состава акционеров СП. «BP остается акционером «Роснефти» и продолжает взаимодействовать со своим российским партнером в рамках действующего акционерного соглашения», – подчеркнул он. Кроме того, британская компания продолжает взаимодействовать с «Роснефтью», в том числе покупать сырье и выполнять контрактные обязательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных