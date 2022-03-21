BP не торопится уходить из проектов «Роснефти»Британская компания не исключает улучшения политической ситуации и снятия санкций, полагают эксперты
Британская энергокомпания BP, 27 февраля заявившая о намерении выйти из проектов «Роснефти» и капитала российской компании, пока не предпринимает активных действий. Более того, BP продолжает выдвигать представителей в наблюдательные органы своих СП с «Роснефтью». 11 марта она сообщала о намерении сменить в совете директоров «Харампурнефтегаза» (BP принадлежит 49%, компания занимается разработкой Усть-Харампурского месторождения в 600 км от Салехарда, ЯНАО) Стивена Раймера на вице-президента BP по разведке и разработке Афгана Хусейнова («Ведомости» видели копию номинации).
По словам источника, близкого к одному из акционеров «Роснефти», BP до сих пор не инициировала никаких процедур по выходу ни из капитала «Роснефти», ни из состава акционеров СП. «BP остается акционером «Роснефти» и продолжает взаимодействовать со своим российским партнером в рамках действующего акционерного соглашения», – подчеркнул он. Кроме того, британская компания продолжает взаимодействовать с «Роснефтью», в том числе покупать сырье и выполнять контрактные обязательства.