BP не торопится уходить из проектов «Роснефти»

По словам источника, близкого к одному из акционеров «Роснефти», BP до сих пор не инициировала никаких процедур по выходу ни из капитала «Роснефти», ни из состава акционеров СП. «BP остается акционером «Роснефти» и продолжает взаимодействовать со своим российским партнером в рамках действующего акционерного соглашения», – подчеркнул он. Кроме того, британская компания продолжает взаимодействовать с «Роснефтью», в том числе покупать сырье и выполнять контрактные обязательства.