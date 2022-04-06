Минэнерго хочет отложить конкурсы на строительство зеленой генерации на 2024 год

Весной сроки отбора ВИЭ уже сдвигали по просьбе Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Письмо АРВЭ в правительство (есть у «Ведомостей») было направлено после начала Россией 24 февраля специальной военной операции на Украине и введенных из-за ее проведения против РФ масштабных санкций стран Запада, усложнивших привлечение финансирования и доставку импортного оборудования. В результате намеченный изначально на период с 24 мая по 9 июня конкурс теперь должен пройти до 1 декабря 2022 г.