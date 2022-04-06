Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
3 месяца за 990 ₽

Минэнерго хочет отложить конкурсы на строительство зеленой генерации на 2024 год

Поддержка ВИЭ может первой пойти под нож в условиях санкций
Александр Волобуев
Минэнерго предлагает сдвинуть отбор проектов по строительству возобновляемых источников энергии (ВИЭ) / Susana Vera / REUTERS

Минэнерго предлагает сдвинуть отбор проектов по строительству возобновляемых источников энергии (ВИЭ), запланированный на осень 2022 г., на 1,5 года. Об этом 5 апреля в кулуарах конференции «Ведомостей» «Российская энергетика: перезагрузка отрасли» заявил заместитель министра Павел Сниккарс.

Весной сроки отбора ВИЭ уже сдвигали по просьбе Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Письмо АРВЭ в правительство (есть у «Ведомостей») было направлено после начала Россией 24 февраля специальной военной операции на Украине и введенных из-за ее проведения против РФ масштабных санкций стран Запада, усложнивших привлечение финансирования и доставку импортного оборудования. В результате намеченный изначально на период с 24 мая по 9 июня конкурс теперь должен пройти до 1 декабря 2022 г.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных