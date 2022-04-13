Строительство Северного широтного хода может подешеветь

При этом схема строительства СШХ может поменяться. Как пояснил источник в правительстве, знакомый с ходом обсуждения проекта, сейчас рассматривается вариант с поэтапной реализацией проекта. На первом этапе, к 2028 г., по его словам, планируется довести провозную мощность дороги до 14 млн т в год, а затем «при необходимости и наличии грузовой базы» – уже до плановых 23,9 млн т грузов в год. Стоимость строительства первого этапа, в который войдут соединяющая две действующие дороги ветка Салехард – Надым – Пангоды и мост через Обь, оценивается в 290 млрд руб., включая средства «Газпрома».