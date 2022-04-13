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Строительство Северного широтного хода может подешеветь

На первом этапе, до 2028 г., в строительство предлагают вложить только 290 млрд руб.
Ксения Потаева Дмитрий Гринкевич
Участники проекта – РЖД, «Газпром» и правительство – пытаются договориться об источниках инвестиций в магистраль / Газпром

Активное строительство на объектах железнодорожной магистрали Северный широтный ход (СШХ) на Ямале должно начаться в 2022 г., заявил 13 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктики. «Я обращаю внимание правительства, РЖД, «Газпрома», других компаний, задействованных в проекте, – это прямое поручение», – сказал он. Путин добавил, что запуск СШХ позволит разгрузить БАМ и Транссиб, что «принципиально важно» с учетом переориентации на восток основных экспортных грузов.

При этом схема строительства СШХ может поменяться. Как пояснил источник в правительстве, знакомый с ходом обсуждения проекта, сейчас рассматривается вариант с поэтапной реализацией проекта. На первом этапе, к 2028 г., по его словам, планируется довести провозную мощность дороги до 14 млн т в год, а затем «при необходимости и наличии грузовой базы» – уже до плановых 23,9 млн т грузов в год. Стоимость строительства первого этапа, в который войдут соединяющая две действующие дороги ветка Салехард – Надым – Пангоды и мост через Обь, оценивается в 290 млрд руб., включая средства «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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