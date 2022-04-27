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«Монгольская смесь» может позволить России обойти западные санкции

Улан-Батор вернулся к идее экспорта угля через российские порты Дальнего Востока
Ксения Потаева Василий Милькин
У Монголии нет выхода к морю, и страна может поставлять уголь на рынки АТР только транзитом через Китай или через дальневосточные порты России / Андрей Гордеев / Ведомости

Монголия планирует использовать российские порты Приморья для торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщила 26 апреля пресс-служба губернатора Приморского края Олега Кожемяко по итогам его встречи с чрезвычайным и полномочным послом Монголии Улзийсайханы Энхтувшином. Дипломат, слова которого тоже приводит пресс-служба, пояснил, что речь идет о транзите монгольских грузов через южные порты края, в первую очередь через Восточный порт (подконтролен «Кузбассразрезуглю», КРУ).

Из-за жестких карантинных ограничений, вводившихся в Китае на фоне пандемии, монгольский экспорт резко падал, что негативно сказывалось на экономике страны. Так, в марте 2022 г. экспорт монгольского угля упал на 42% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 г. Но, по словам Энхтувшина, коронавирус и «последующие события» добавили сложностей в доставке импортных грузов. «Сегодня мы смотрим на морские порты Приморского края как на решение наших транспортных вопросов», – подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных