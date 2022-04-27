«Монгольская смесь» может позволить России обойти западные санкции

Из-за жестких карантинных ограничений, вводившихся в Китае на фоне пандемии, монгольский экспорт резко падал, что негативно сказывалось на экономике страны. Так, в марте 2022 г. экспорт монгольского угля упал на 42% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 г. Но, по словам Энхтувшина, коронавирус и «последующие события» добавили сложностей в доставке импортных грузов. «Сегодня мы смотрим на морские порты Приморского края как на решение наших транспортных вопросов», – подчеркнул он.