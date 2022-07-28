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Shell выходит из российских проектов

Потери компании могут превысить $4,2 млрд
Матвей Катков
На «Салыме» Shell принимала участие во внедрении цифровых решений и технологий, связанных с увеличением нефтеотдачи и автоматизацией нефтедобывающего оборудования / «Салым петролеум девелопмент»

Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в своем отчете 28 июля сообщила, что ее представители покинули совет директоров паритетного совместного предприятия (СП) с «Газпром нефтью» – «Салым петролеум девелопмент» (Salym Petroleum Development N.V.). Оно разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе Западной Сибири. Добыча составляет около 6 млн т нефти в год.

«В июле 2022 г. директора Shell в «Салыме» ушли в отставку. После этих событий совместный контроль был утрачен, и с этой даты «Салым» будет учитываться как финансовый актив с нулевой балансовой стоимостью», – говорится в материалах компании. Потери компании от салымского проекта в I квартале составили $233 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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