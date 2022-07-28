Shell выходит из российских проектов

«В июле 2022 г. директора Shell в «Салыме» ушли в отставку. После этих событий совместный контроль был утрачен, и с этой даты «Салым» будет учитываться как финансовый актив с нулевой балансовой стоимостью», – говорится в материалах компании. Потери компании от салымского проекта в I квартале составили $233 млн.