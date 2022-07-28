Shell выходит из российских проектов

Shell выходит из российских проектовПотери компании могут превысить $4,2 млрд
Англо-голландская нефтегазовая компания Shell в своем отчете 28 июля сообщила, что ее представители покинули совет директоров паритетного совместного предприятия (СП) с «Газпром нефтью» – «Салым петролеум девелопмент» (Salym Petroleum Development N.V.). Оно разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе Западной Сибири. Добыча составляет около 6 млн т нефти в год.
«В июле 2022 г. директора Shell в «Салыме» ушли в отставку. После этих событий совместный контроль был утрачен, и с этой даты «Салым» будет учитываться как финансовый актив с нулевой балансовой стоимостью», – говорится в материалах компании. Потери компании от салымского проекта в I квартале составили $233 млн.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам