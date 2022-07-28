Жесткие дискаунтеры во II квартале росли быстрее обычных магазинов

Выручка «Магнита» во II квартале 2022 г. увеличилась почти на 39% год к году до 588,6 млрд руб., следует из сообщения компании. Правда, без учета «Дикси» (эта сеть была приобретена летом прошлого года) рост был более скромным – 19,7%. Чистую прибыль ритейлер в своем отчете не раскрывает. Но в нем сказано, что сопоставимые продажи во II квартале у компании выросли на 13,1% (против 11,1% кварталом ранее) главным образом за счет увеличения среднего чека.