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Жесткие дискаунтеры во II квартале росли быстрее обычных магазинов

Этому способствует стремление россиян к экономии
Маргарита Соболь
За последний год произошел взлет интереса к формату жесткого дискаунтера / Максим Стулов / Ведомости

Выручка «Магнита» во II квартале 2022 г. увеличилась почти на 39% год к году до 588,6 млрд руб., следует из сообщения компании. Правда, без учета «Дикси» (эта сеть была приобретена летом прошлого года) рост был более скромным – 19,7%. Чистую прибыль ритейлер в своем отчете не раскрывает. Но в нем сказано, что сопоставимые продажи во II квартале у компании выросли на 13,1% (против 11,1% кварталом ранее) главным образом за счет увеличения среднего чека.

На конец квартала «Магнит» имел в своем портфеле 375 жестких дискаунтеров «Моя цена», из которых 102 были запущены в этом периоде. Рост сопоставимых продаж в «Моей цене» превысил 60%, отмечает аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин. Ритейлер продемонстрировал очень позитивную динамику продаж и почти идеальный пример интеграции: при покупке «Дикси» им удалось сохранить почти всю команду и обеспечить успешную синергию собственных торговых марок (СТМ), что обеспечивает высокие показатели прибыльности, поясняет генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных