«Газпром» требует гарантий неприменения санкций от ЕС, Канады и Великобритании

Тогда же «Газпром» обнародовал документы, подтверждающие поломки на ряде газотурбинных агрегатов КС «Портовая» и предписания Ростехнадзора по их устранению. По словам топ-менеджера, сейчас лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов (ГПА) станции, не считая турбин «горячего резерва», находится в рабочем состоянии. «Эта ситуация во многом связана с двигателями компании Siemens мощностью 52 МВт каждый, они являются ключевым оборудованием ГПА. Срок межремонтной выработки двигателей Siemens, как уже говорилось ранее, составляет 25 000 часов, после этого им требуется обязательный капремонт в заводских условиях», – сказал Маркелов.