Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Газпром» требует гарантий неприменения санкций от ЕС, Канады и Великобритании

Иначе прокачка по «Северному потоку» может быть остановлена
Матвей Катков Николай Николаев
С 27 июля «Газпром» из-за вывода из эксплуатации оборудования Siemens на КС «Портовая» (на фото) снизил прокачку газа по «Северному потоку» до менее чем 33 млн куб. м в сутки / «Газпром»

Для приема отремонтированного в Канаде двигателя Siemens для компрессорной станции (КС) «Портовая» газопровода «Северный поток» «Газпрому» придется получить гарантии неприменения санкций не только со стороны Канады, но также Великобритании и Евросоюза (ЕС). Об этом вечером в пятницу заявил в эфире канала «Россия 24» зампред правления газовой монополии Виталий Маркелов.

Тогда же «Газпром» обнародовал документы, подтверждающие поломки на ряде газотурбинных агрегатов КС «Портовая» и предписания Ростехнадзора по их устранению. По словам топ-менеджера, сейчас лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов (ГПА) станции, не считая турбин «горячего резерва», находится в рабочем состоянии. «Эта ситуация во многом связана с двигателями компании Siemens мощностью 52 МВт каждый, они являются ключевым оборудованием ГПА. Срок межремонтной выработки двигателей Siemens, как уже говорилось ранее, составляет 25 000 часов, после этого им требуется обязательный капремонт в заводских условиях», – сказал Маркелов.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных