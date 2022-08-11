Россия в первом полугодии 2022 года на 40% сократила экспорт руды в Китай

Россия в первом полугодии 2022 года на 40% сократила экспорт руды в КитайПоставки падают на фоне проблем с логистикой и снижения рентабельности
Экспорт железорудной продукции из России в Китай за первое полугодие 2022 г. упал на 40% до $478 млн в денежном выражении, следует из данных главного таможенного управления КНР. Физический объем экспорта железорудного сырья (ЖРС), по расчетам «Ведомостей» на основе данных китайской таможни, снизился меньше – всего на 20% до 3,4 млн т.
Это происходило на фоне заметного падения цен на ЖРС в первой половине года. Так, средние котировки железной руды (CFR Китай) в январе – июне 2022 г. снизились в годовом выражении на 26% до $135 за 1 т.
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