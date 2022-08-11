Россия в первом полугодии 2022 года на 40% сократила экспорт руды в Китай

Экспорт железорудной продукции из России в Китай за первое полугодие 2022 г. упал на 40% до $478 млн в денежном выражении, следует из данных главного таможенного управления КНР. Физический объем экспорта железорудного сырья (ЖРС), по расчетам «Ведомостей» на основе данных китайской таможни, снизился меньше – всего на 20% до 3,4 млн т.