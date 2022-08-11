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Россия в первом полугодии 2022 года на 40% сократила экспорт руды в Китай

Поставки падают на фоне проблем с логистикой и снижения рентабельности
Николай Николаев
Производство железорудного концентрата в России в июне 2022 г. снизилось почти на 10% к маю до 7,6 млн т / УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Экспорт железорудной продукции из России в Китай за первое полугодие 2022 г. упал на 40% до $478 млн в денежном выражении, следует из данных главного таможенного управления КНР. Физический объем экспорта железорудного сырья (ЖРС), по расчетам «Ведомостей» на основе данных китайской таможни, снизился меньше – всего на 20% до 3,4 млн т.

Это происходило на фоне заметного падения цен на ЖРС в первой половине года. Так, средние котировки железной руды (CFR Китай) в январе – июне 2022 г. снизились в годовом выражении на 26% до $135 за 1 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных