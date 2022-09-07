Роснедра разработают отечественную систему классификации запасов твердых ископаемых

Источник «Ведомостей» в одной из компаний горнодобывающей отрасли говорит, что разработка новой классификации запасов ТПИ «давно назревала», так как нынешняя система зачастую не отражает реальную эффективность разработки месторождений, а сами методики оценки значительно устарели. По его мнению, новая система вряд ли будет сильно отличаться от оценки по западным стандартам, но при этом будет более адаптирована под российские реалии.