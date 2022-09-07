Роснедра разработают отечественную систему классификации запасов твердых ископаемых

Роснедра разработают отечественную систему классификации запасов твердых ископаемыхЭто поможет более эффективно выстраивать экономическую модель и выявлять нерентабельные запасы
Роснедра планируют до конца 2022 г. разработать российскую систему классификации запасов твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом сообщил 7 сентября в ходе заседания Высшего горного совета на ВЭФ-2022 руководитель Роснедр Евгений Петров.
Чиновник пояснил, что в октябре Роснедра начнут апробацию новой методики с компаниями, что позволит понимать актуальность выбранного подхода, прежде всего, «с точки зрения геолого-экономических оценок месторождений ТПИ». Он также подчеркнул, что классификация должна быть гармонизирована с международными методиками оценок, но «это не означает, что основой для новой системы станет JORC» (Австрало-азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, классификация, традиционно применяемая горнодобывающими компаниями. – «Ведомости»).
«Мы создаем собственный отечественный продукт, отвечающий задачам отрасли сегодня, тем вызовам, которые стоят перед нами в ближайшие годы», – сказал Петров (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, компаниям это позволит работать эффективнее, а Роснедрам – «пользоваться полученной информацией и моделями для развития ресурсной базы, качественных и количественных прогнозов, планирования геологоразведочных работ (ГРР)».
Глава Роснедр напомнил, что ранее несколько лет Роснедра вели работу по новой классификации запасов углеводородного сырья (УВС), и сейчас она уже действует. И в ней есть отдельная графа «рентабельные запасы», указал Петров. Новая классификация запасов УВС начала действовать с 1 января 2016 г. До этого российская классификация рентабельности запасов не учитывала.
Аудит запасов нефтегазовых компаний, как правило, проводят два крупнейших международных игрока – DeGolyer & MacNaughton и Miller & Lents, которые оценивают объемы нефти и газа по западным классификациям (PRMS и SEC). В 2019 г. была проведена инвентаризация российских запасов нефти, рентабельными были признаны лишь 64% извлекаемых запасов или 11,2 млрд т. Замминистра энергетики Павел Сорокин в декабре 2019 г. заявлял, что инвентаризация запасов «задала вектор для реформирования госполитики» в сфере налогообложения нефтяной отрасли.
В начале августа 2022 г. глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров сообщал, что рентабельными являются 65% запасов нефти в России (абсолютные цифры он не приводил). По данным Минприроды на 1 января 2021 г., запасы нефти в России (категории А + В₁ + С₁) составляли 19 млрд т, газового конденсата – 2,2 млрд т, газа – 47,7 трлн куб. м.
Минприроды ранее неоднократно заявляло о необходимости перевода геологической информации в цифровой вид и обеспечение ее онлайн-доступности. Программа цифровой трансформации Роснедр предусматривает перевод в цифру 90% геологической информации к концу 2024 г. Сейчас информация о запасах полезных ископаемых частично хранится на бумажных носителях – это более 650 000 книг, 118 млн листов и 10 млн графических приложений в разных организациях.
Оцифровка геологической информации и создание сети Big Data предусмотрены инициативой социально-экономического развития до 2030 г. «Геология. Возрождение легенды», на которую в 2022-2024 гг. выделено из бюджета 31,6 млрд руб.
В декабре Газпромбанк (ГПБ) направил в правительство частную концессионную инициативу по созданию единой цифровой информационной системы недропользования. Проект предусматривает создание единой цифровой платформы путем модификации существующей федеральной государственной информсистемы Единого фонда геологической информации о недрах (ФГИС ЕФГИ). Инвестиции предварительно оцениваются в сумму до 15 млрд руб., предварительный срок запуска – 2026 г. («Ведомости» писали об этом 13 декабря 2021 г.)
Источник «Ведомостей» в одной из компаний горнодобывающей отрасли говорит, что разработка новой классификации запасов ТПИ «давно назревала», так как нынешняя система зачастую не отражает реальную эффективность разработки месторождений, а сами методики оценки значительно устарели. По его мнению, новая система вряд ли будет сильно отличаться от оценки по западным стандартам, но при этом будет более адаптирована под российские реалии.
Острым вопросом, особенно для мелких игроков рынка, по словам собеседника «Ведомостей», может стать вопрос стоимости и сроков переоценки. Отвечая на вопрос о возможных рисках, он отметил, что для того, чтобы введение новой системы отрицательно не отразилось на капитализации горнодобывающих компаний, необходимо привлекать широкий круг экспертов отраслевого сообщества с самых ранних этапов подготовки и проведения научно-исследовательской работы.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин поясняет, что действующая в России система классификации запасов ТПИ в России «не предполагает прямой связи» с экономической рентабельностью разработки этих запасов. «Она в большей мере отражает объем проведенных ГРР. Этим объясняется разделение запасов в российской классификации на геологические и промышленные», – говорит эксперт.
С ним согласен аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов: «Несмотря на качество и полноту технической и горно-геологической оценки, российская система может уступать в предоставлении инвестиционных характеристик месторождений». Зарубежные классификации, по словам Каримова, предоставляют возможность оценивать различные стратегии разработки месторождения его потенциальным оператором при определённом уровне цен, обеспечивают более высокую степень защиты от неверной интерпретации потенциала проекта.
При этом эксперты отмечают, что международные классификации базируются на добросовестности оценщиков. Каримов указывает, что оценка JORC во многом зависит от опыта ее исполнителя, в российской же классификации допускается проверка на любом этапе и коллегиальная приемка оценок запасов и прогнозных ресурсов. Гришунин в этой связи напоминает, что внедрение новой системы классификации углеводородов «максимально гармонизировало» оценки по российской и международным классификациям, что увеличило доступность информации по проектам для иностранных инвесторов.
По мнению Каримова, в случае внедрения новой классификации российские компании, имеющие оценку своих запасов по JORC, не должны заметить существенных изменений с точки зрения стоимости запасов или своей капитализации. В то же время компании, запасы которых оценены исключительно по российской классификации, действительно могут столкнуться с переоценкой своих балансов.
При этом для новых проектов есть шанс ускорения принятия инвестрешений, считает Гришунин. «В текущих условиях интерес к ТПИ будут проявлять инвесторы из дружественных стран, поэтому новая классификация, схожая с хорошо им известным JORC, будет полезна», – говорит он. Эксперт добавляет, что стоимость создания новой классификации должна укладываться в среднюю стоимость работ по крупному проекту проектного института и «речь может идти о 5-10 млн руб.».
«Ведомости» направили запросы в крупные горнодобывающие компании.