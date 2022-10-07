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В России начались проблемы с ремонтом инновационных вагонов

Это выльется в издержки для операторов и снизит провозную способность инфраструктуры
Ксения Потаева
Вероятность списания подшипника, который только что сняли с вагона, при ремонте меньше / Timken

По итогам сентября в России резко ухудшилась ситуация с обслуживанием грузовых инновационных вагонов с повышенной нагрузкой в 25 т на ось. Об этом говорится в материалах к состоявшемуся 6 октября заседанию президиума Союза операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ). Документы есть в распоряжении «Ведомостей».

На 23 сентября, по материалам СОЖТ, ремонта требуют почти 105 000 кассетных подшипников. На один инновационный вагон нужно восемь таких подшипников. Таким образом, ремонта требуют как минимум 13 125 вагонов, большая часть из них – полувагоны. Это 10% от общего количества такого подвижного состава на сети (5% от всех инновационных). Для сравнения: месяцем ранее ремонт требовался лишь 7500 вагонам («Ведомости» писали об этом 31 августа).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных