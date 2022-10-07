В России начались проблемы с ремонтом инновационных вагонов

В России начались проблемы с ремонтом инновационных вагоновЭто выльется в издержки для операторов и снизит провозную способность инфраструктуры
По итогам сентября в России резко ухудшилась ситуация с обслуживанием грузовых инновационных вагонов с повышенной нагрузкой в 25 т на ось. Об этом говорится в материалах к состоявшемуся 6 октября заседанию президиума Союза операторов железнодорожного подвижного состава (СОЖТ). Документы есть в распоряжении «Ведомостей».
На 23 сентября, по материалам СОЖТ, ремонта требуют почти 105 000 кассетных подшипников. На один инновационный вагон нужно восемь таких подшипников. Таким образом, ремонта требуют как минимум 13 125 вагонов, большая часть из них – полувагоны. Это 10% от общего количества такого подвижного состава на сети (5% от всех инновационных). Для сравнения: месяцем ранее ремонт требовался лишь 7500 вагонам («Ведомости» писали об этом 31 августа).