Основатель Petropavlovsk признан виновным в особо крупном мошенничестве

Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено 23 декабря 2020 г. следственным департаментом МВД России. Спустя день его задержали, а 25 декабря Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу. С февраля 2022 г. дело рассматривалось по существу в Басманном суде судьей Евгенией Николаевой. Предприниматель настаивал на своей невиновности. Защита Масловского намерена обжаловать приговор.