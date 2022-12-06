Основатель Petropavlovsk признан виновным в особо крупном мошенничестве

Основатель Petropavlovsk признан виновным в особо крупном мошенничествеЗащита Павла Масловского намерена обжаловать приговор
Басманный суд Москвы 5 декабря вынес обвинительный приговор основателю и бывшему генеральному директору золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск от потерпевшей стороны – АО «Покровский рудник» – и взыскал в пользу компании 99,4 млн руб.
Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено 23 декабря 2020 г. следственным департаментом МВД России. Спустя день его задержали, а 25 декабря Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу. С февраля 2022 г. дело рассматривалось по существу в Басманном суде судьей Евгенией Николаевой. Предприниматель настаивал на своей невиновности. Защита Масловского намерена обжаловать приговор.