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Основатель Petropavlovsk признан виновным в особо крупном мошенничестве

Защита Павла Масловского намерена обжаловать приговор
Яна Суринская Надежда Синцова
Павел Масловский получил 5,5 года лишения свободы / Артем Геодакян / ТАСС

Басманный суд Москвы 5 декабря вынес обвинительный приговор основателю и бывшему генеральному директору золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск от потерпевшей стороны – АО «Покровский рудник» – и взыскал в пользу компании 99,4 млн руб.

Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено 23 декабря 2020 г. следственным департаментом МВД России. Спустя день его задержали, а 25 декабря Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу. С февраля 2022 г. дело рассматривалось по существу в Басманном суде судьей Евгенией Николаевой. Предприниматель настаивал на своей невиновности. Защита Масловского намерена обжаловать приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных