Правительство не согласовало сделку МТС

Вопрос с поставками комплектующих для телекомоператоров и заключением форвардных контрактов решается на уровне правительства, поскольку заказ на разработку отечественных решений формируется в рамках Индустриальных центров компетенций (ИЦК). Инициатором создания ИЦК по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики, в том числе и связи, в июне выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Их производителям будет предоставлена точечная господдержка, заявлял глава Минцифры Максут Шадаев в октябре.