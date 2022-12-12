Правительство не согласовало сделку МТС

Правительство не согласовало сделку МТСРечь шла о покупке ЭКБ у другой компании АФК «Система»
Правительство не согласовало сделку между МТС и производителем микроэлектроники ГК «Элемент»: оператор планировал договориться с вендором о поставке электронно-компонентной базы вместо заключения форвардного контракта на покупку готового отечественного телекомоборудования. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в различных компаниях – производителях оборудования.
Вопрос с поставками комплектующих для телекомоператоров и заключением форвардных контрактов решается на уровне правительства, поскольку заказ на разработку отечественных решений формируется в рамках Индустриальных центров компетенций (ИЦК). Инициатором создания ИЦК по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики, в том числе и связи, в июне выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Их производителям будет предоставлена точечная господдержка, заявлял глава Минцифры Максут Шадаев в октябре.