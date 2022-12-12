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Правительство не согласовало сделку МТС

Речь шла о покупке ЭКБ у другой компании АФК «Система»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова Екатерина Кинякина
Правительство выступило против поставок МТС электронно-компонентной базы от компании, которая более чем на 50% принадлежит структуре владельца оператора, АФК «Система» / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство не согласовало сделку между МТС и производителем микроэлектроники ГК «Элемент»: оператор планировал договориться с вендором о поставке электронно-компонентной базы вместо заключения форвардного контракта на покупку готового отечественного телекомоборудования. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в различных компаниях – производителях оборудования.

Вопрос с поставками комплектующих для телекомоператоров и заключением форвардных контрактов решается на уровне правительства, поскольку заказ на разработку отечественных решений формируется в рамках Индустриальных центров компетенций (ИЦК). Инициатором создания ИЦК по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики, в том числе и связи, в июне выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Их производителям будет предоставлена точечная господдержка, заявлял глава Минцифры Максут Шадаев в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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