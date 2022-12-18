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Бизнес / Общество

Авиакомпании массово переносят рейсы из-за плохой погоды

В четырех крупнейших аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержаны более 150 вылетов
Инна Сидоркова
Андрей Гордеев / Ведомости

Длительный снегопад в Москве и Петербурге 18 декабря привел к задержке вылета более 150 рейсов, следует из данных онлайн-табло аэропортов «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Пулково», которые изучил корреспондент «Ведомостей».

Лидером по переносам стал столичный аэропорт «Шереметьево» – на момент выхода материала 79 рейсов были перенесены, а один – отменен. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила «Ведомостям», что решения об отмене и переносах принимались авиакомпаниями. В условиях длительного  и обильного снегопада аэропорт «Шереметьево» продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний, добавила она.  

За прошедшие сутки аэропорт обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет, отметила Захаренкова. «В целях безопасности полетов в аэропорту в постоянном режиме проводится переменная очистка взлетно-посадочных полос и антиобледенительная обработка воздушных судов перед вылетом. В связи с этим возможны незначительные задержки», – пояснила она. 

Из аэропорта «Внуково» воскресным вечером как минимум 32 вылета были перенесены на более позднее время. Лидером по переносу стала авиакомпания Utair (девять рейсов), на втором месте – «Победа» (шесть рейсов), на третьем – «Азимут» (четыре рейса). Помимо этого два рейса – авиакомпаний Azur Air и Armenia Airways – были отменены. Пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова заявила «Ведомостям», что решения об отмене и переносе рейсов принимались авиакомпаниями. ВПП были своевременно подготовлены для взлета, добавила она.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о «пассажирском коллапсе» во «Внуково», откуда в субботу, 17 декабря, сотни людей не смогли вылететь в Турцию. Им пришлось ждать рейс всю ночь, а затем людей просто высадили из самолета, указывает Baza. В частности, самолет Turkish Airlines должен был отправиться в ночь на 18 декабря, но пассажиров пустили на борт только в семь утра, сообщил Telegram-канал. Спустя пару часов ожидания в салоне самолета туристов высадили и вернули в «чистую зону» аэровокзала.

Близкий к аэропорту собеседник также слышал о возникшем столпотворении в аэропорту. Он уточнил, что речь шла о переносе нескольких рейсов, включая рейс авиакомпании Turkish Airlines. Так было сделано по решению командиров воздушных судов, пояснил источник. По его словам, условия для взлета были подготовлены, взлетно-посадочная полоса была расчищена. Но из-за сильного снегопада и отсутствия видимости капитан – в том числе самолета Turkish Airlines – принял решение о переносе, добавил собеседник «Ведомостей».

«Еще один момент – воздушное судно обрабатывается антиобледенительной жидкостью, и если в течение 10-15 минут после этого самолет не взлетает, она перестает работать, и нужно возвращаться и повторять процедуру. Кроме того, турки всегда перестраховываются. Когда они увидели такой снег, то решили подождать с вылетом», – рассказал источник. «Ведомости» направили запрос в Turkish Airlines.

В «Домодедово» на вечер 18 декабря отменен один рейс (авиакомпания «Ижавиа»), перенесены 29. Чаще всех переносили свои рейсы авиакомпании S7 (10 раз), ELAL (четыре), а также «Уральские авиалинии» (три) и Pegasus, причины переноса не указаны. «Ведомости» направили запрос в аэропорт.

Из «Пулково» в воскресенье задержаны 11 рейсов, отменены три. В Санкт-Петербурге благоприятные погодные условия для вылета, все задержки по вылетам связаны с поздним прибытием самолетов из Москвы и других городов, сообщил представитель пресс-службы аэропорта. Решения об отмене рейсов принимались самими авиакомпаниями, добавил он.

По информации российского Гидрометцентра, в воскресенье, 18 декабря, в Москве облачная погода с сильными снегопадами, метелью и температурой от минус 5-7 градусов днем до минус 14 ночью. К понедельнику в Москве и Подмосковье сугробы вырастут выше 40 см, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, будет побит рекорд высоты снега 19 декабря 1941 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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