Авиакомпании массово переносят рейсы из-за плохой погоды

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о «пассажирском коллапсе» во «Внуково», откуда в субботу, 17 декабря, сотни людей не смогли вылететь в Турцию. Им пришлось ждать рейс всю ночь, а затем людей просто высадили из самолета, указывает Baza. В частности, самолет Turkish Airlines должен был отправиться в ночь на 18 декабря, но пассажиров пустили на борт только в семь утра, сообщил Telegram-канал. Спустя пару часов ожидания в салоне самолета туристов высадили и вернули в «чистую зону» аэровокзала.