Темпы роста страхования коров и быков упали в 3,5 раза

Темпы роста страхования поголовья крупного рогатого скота (КРС, коровы и быки мясных и молочных пород) снизились практически в 3,5 раза, свидетельствуют данные Национального союза агростраховщиков (НСА, объединение, членство в котором является обязательным для страхования с господдержкой), предоставленные по запросу «Ведомостей». Если за 11 месяцев 2021 г. рост составил 46,7% (с 707 900 до 1 038 700 голов) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то в этом году этот показатель увеличился лишь на 12,8% (до 1 172 100 голов). В настоящий момент застраховано не более 12% всего поголовья КРС, в то время как в свиноводстве полисы получили 57% животных, а в птицеводстве – 55%.