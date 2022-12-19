Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Распродажа года →

Темпы роста страхования коров и быков упали в 3,5 раза

Производители не готовы нести расходы даже несмотря на то, что полисы помогают получить помощь от государства
Алексей Полухин
Компаниям с большим объемом стада невыгодно страховать скот, несмотря на дополнительную поддержку / Максим Стулов / Ведомости

Темпы роста страхования поголовья крупного рогатого скота (КРС, коровы и быки мясных и молочных пород) снизились практически в 3,5 раза, свидетельствуют данные Национального союза агростраховщиков (НСА, объединение, членство в котором является обязательным для страхования с господдержкой), предоставленные по запросу «Ведомостей». Если за 11 месяцев 2021 г. рост составил 46,7% (с 707 900 до 1 038 700 голов) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то в этом году этот показатель увеличился лишь на 12,8% (до 1 172 100 голов). В настоящий момент застраховано не более 12% всего поголовья КРС, в то время как в свиноводстве полисы получили 57% животных, а в птицеводстве – 55%.

Темпы роста снизились, несмотря на новую меру поддержки производителей молока, принятую Минсельхозом в этом году. С 2023 г. предприятия должны будут получать дополнительно 20% к стимулирующей субсидии на 1 л молока. Но обязательным условием для применения повышенного коэффициента является наличие договора страхования. Представитель крупного молочного производителя говорит, что в зависимости от региона государство может компенсировать до 30 руб. на 1 л. Представитель Минсельхоза отмечает, что такая мера поддержки агропромышленного сектора уже показала положительный результат: в 2022 г. застраховано 10 300 000 голов, что составляет 35% всех животных. Но статистику по их видам в министерстве не привели.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных