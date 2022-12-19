Темпы роста страхования коров и быков упали в 3,5 раза

Темпы роста страхования коров и быков упали в 3,5 разаПроизводители не готовы нести расходы даже несмотря на то, что полисы помогают получить помощь от государства
Темпы роста страхования поголовья крупного рогатого скота (КРС, коровы и быки мясных и молочных пород) снизились практически в 3,5 раза, свидетельствуют данные Национального союза агростраховщиков (НСА, объединение, членство в котором является обязательным для страхования с господдержкой), предоставленные по запросу «Ведомостей». Если за 11 месяцев 2021 г. рост составил 46,7% (с 707 900 до 1 038 700 голов) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то в этом году этот показатель увеличился лишь на 12,8% (до 1 172 100 голов). В настоящий момент застраховано не более 12% всего поголовья КРС, в то время как в свиноводстве полисы получили 57% животных, а в птицеводстве – 55%.
Темпы роста снизились, несмотря на новую меру поддержки производителей молока, принятую Минсельхозом в этом году. С 2023 г. предприятия должны будут получать дополнительно 20% к стимулирующей субсидии на 1 л молока. Но обязательным условием для применения повышенного коэффициента является наличие договора страхования. Представитель крупного молочного производителя говорит, что в зависимости от региона государство может компенсировать до 30 руб. на 1 л. Представитель Минсельхоза отмечает, что такая мера поддержки агропромышленного сектора уже показала положительный результат: в 2022 г. застраховано 10 300 000 голов, что составляет 35% всех животных. Но статистику по их видам в министерстве не привели.