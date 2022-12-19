Российские ритейлеры начали выводить головные структуры из недружественных стран

Как минимум три крупных российских ритейлера за последние месяцы сменили адрес регистрации своих головных структур. По данным ЕГРЮЛа, в середине декабря владельцем ООО «Твоё», которое развивает одноименную сеть бюджетных одежных магазинов, вместо кипрской Mercerized Polo Factory Ltd стала зарегистрированная в ОАЭ фирма «Алджамал лимитед». Один из консультантов, работавших с этим ритейлером, знает, что владельцем обеих компаний является основатель бренда Игорь Юшкевич. Ему принадлежат 14 трикотажных фабрик в России, говорил он Forbes в 2019 г. «Алджамал лимитед», по данным «СПАРК-Интерфакса», числится совладельцем одной из них – Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Связаться с Юшкевичем не удалось. А запрос в сеть «Твоё» остался без ответа.