Российские ритейлеры начали выводить головные структуры из недружественных стран

Российские ритейлеры начали выводить головные структуры из недружественных странТаким образом они страхуются от возможных санкций и проблем с проведением сделок
Как минимум три крупных российских ритейлера за последние месяцы сменили адрес регистрации своих головных структур. По данным ЕГРЮЛа, в середине декабря владельцем ООО «Твоё», которое развивает одноименную сеть бюджетных одежных магазинов, вместо кипрской Mercerized Polo Factory Ltd стала зарегистрированная в ОАЭ фирма «Алджамал лимитед». Один из консультантов, работавших с этим ритейлером, знает, что владельцем обеих компаний является основатель бренда Игорь Юшкевич. Ему принадлежат 14 трикотажных фабрик в России, говорил он Forbes в 2019 г. «Алджамал лимитед», по данным «СПАРК-Интерфакса», числится совладельцем одной из них – Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Связаться с Юшкевичем не удалось. А запрос в сеть «Твоё» остался без ответа.
Сменила прописку в начале декабря и крупная сеть спортивных товаров «Спортмастер». Вместо сингапурской «Спортмастер оперейшнс пте» ею теперь владеет зарегистрированная всего три месяца назад гонконгская «Фалкон эйша пасифик лтд». В Гонконге теперь находится и головная структура российского одежного бренда Ostin. Ее новый владелец с 30 ноября – местная фирма «Фэшн солюшнс лтд», хотя до этого она принадлежала сингапурской «Остин оперейшнс пте». Управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов от комментариев отказался, но опровергать факт перевода компании в другую юрисдикцию не стал. Запрос в ООО «Остин» остался без ответа.