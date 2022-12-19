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Российские ритейлеры начали выводить головные структуры из недружественных стран

Таким образом они страхуются от возможных санкций и проблем с проведением сделок
Маргарита Соболь
За счет перевода головных структур под новые юрисдикции российские ритейлеры страхуют себя от проблем, связанных с невозможностью совершать сделки, а также от введения санкций против владельцев и руководителей бизнеса / Freepik

Как минимум три крупных российских ритейлера за последние месяцы сменили адрес регистрации своих головных структур. По данным ЕГРЮЛа, в середине декабря владельцем ООО «Твоё», которое развивает одноименную сеть бюджетных одежных магазинов, вместо кипрской Mercerized Polo Factory Ltd стала зарегистрированная в ОАЭ фирма «Алджамал лимитед». Один из консультантов, работавших с этим ритейлером, знает, что владельцем обеих компаний является основатель бренда Игорь Юшкевич. Ему принадлежат 14 трикотажных фабрик в России, говорил он Forbes в 2019 г. «Алджамал лимитед», по данным «СПАРК-Интерфакса», числится совладельцем одной из них – Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Связаться с Юшкевичем не удалось. А запрос в сеть «Твоё» остался без ответа.

Сменила прописку в начале декабря и крупная сеть спортивных товаров «Спортмастер». Вместо сингапурской «Спортмастер оперейшнс пте» ею теперь владеет зарегистрированная всего три месяца назад гонконгская «Фалкон эйша пасифик лтд». В Гонконге теперь находится и головная структура российского одежного бренда Ostin. Ее новый владелец с 30 ноября – местная фирма «Фэшн солюшнс лтд», хотя до этого она принадлежала сингапурской «Остин оперейшнс пте». Управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов от комментариев отказался, но опровергать факт перевода компании в другую юрисдикцию не стал. Запрос в ООО «Остин» остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных