«Траст» смог продать еще один бывший сельскохозяйственный актив банкира Микаила Шишханова

«Траст» смог продать еще один бывший сельскохозяйственный актив банкира Микаила ШишхановаПтицеводческую группу «Здоровая ферма» за 4 млрд руб. покупает «Черкизово»
Новым владельцем ГК «Здоровая ферма» станет агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в группу «Черкизово». Это следует из протокола торгов, организованных банком непрофильных активов «Траст».
Победителю аукциона актив перейдет по стартовой цене, которая составляла 4,03 млрд руб. «Стоимость продажи компании соответствует нашим ожиданиям», – сообщил представитель «Траста».
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