Продажи нефтепродуктов на бирже СПбМТСБ в 2022 году побили рекорд

Биржевые цены на наиболее ликвидные виды топлива — дизель и бензин марки Аи-92 – существенно колебались в течение года. Оптовые цены на АИ-92 находились в пределах от 38 400 руб./т до 48 700 руб./т. По данным на 13 января 2023 г., тонна Аи-92 на бирже продавалась по 35 282 руб. Цены на летнее дизтопливо менялись в пределах 12 000 руб./т — от 45 700 до 57 500 руб./т. 13 января тонна летнего дизеля на бирже торговалась по 43 837 руб./т. Биржевые котировки на оба продукта сильнее всего падали в начале марта 2022 г., когда было объявлено о решении усилить антироссийские санкции, а затем постепенно восстановились.