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Продажи нефтепродуктов на бирже СПбМТСБ в 2022 году побили рекорд

Аналитики не считают нужным в сложившейся ситуации принудительно наращивать объемы торгов
Дарья Савенкова
Максим Стулов / Ведомости

Продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2022 г. стали рекордными и составили 29,1 млн т. Об этом сообщила пресс-служба биржи 13 января.

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов уточнил журналистам, что реализация нефтепродуктов в 2022 г. увеличилась на 7,8% к предыдущему году, достигнув «абсолютного рекорда». 

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По данным СПбМТСБ, на ней торгуется более четверти всех нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России. За прошлый год заметно выросли продажи дизельного топлива (на 18,9% до 13,7 млн т) и топочного мазута (на 19,9% до 1,7 млн т). Также на 25,6% увеличился объем торгов нефтехимией: за год было продано 324 000 т. Оборот секции нефтепродуктов в денежном выражении за прошлый год увеличился на 3,1% по сравнению с 2021 г. до 1,4 трлн руб. 

Продажи бензина марки Аи-92, уточнили в СПбМТСБ, выросли символически на 1% до 6,25 млн т, реализация Аи-95 – на 1,5% до 3,5 млн т. При этом торги авиакеросином на бирже в 2022 г. упали на 30,4% год к году до 1,4 млн т, а продажа сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 14,4% почти до 2 млн т. 

Срочный рынок показал отрицательную динамику в 2022 г. Объем контрактов на продажу дизеля на внутреннем рынке упал на 63,8% до 9,7 млрд руб. (64 114 т, было заключено 4986 контрактов), а на экспорт дизеля было заключено лишь 300 контрактов на сумму 1,9 млрд руб. и объемом поставок 30 000 т, это на 88,9% меньше, чем годом ранее. 

На этом фоне продажа нефти на бирже показала наилучший результат, хотя объем торгов все еще невелик: они выросли в 2,6 раза до 519 400 т. Объем торгов нефтью в денежном выражении составил почти 17 млрд руб.

2022 г. был непростым для российских нефтепереработчиков из-за усиления антироссийских санкций после начала СВО на Украине. Страны, которые традиционно были крупнейшими покупателями нефтепродуктов из России (ЕС и США) стали отказываться от поставок. 5 февраля 2023 г. вступят в силу последние из анонсированных санкций в отношении отечественных нефтепродуктов – эмбарго на их морские поставки в ЕС, а также потолок цен. Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), а также ЕС планируют установить два потолка цен — на более дорогие (дизтопливо) и более дешевые (мазут) нефтепродукты. 

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После вступления в силу санкций российские компании начали спешно перенаправлять поставки нефти и нефтепродуктов на азиатский рынок. Крупнейшими покупателями российской нефти в 2022 г. стали Китай, Индия и Турция, которые закупали сырье с дисконтом к эталонной марке Brent (на максимумах он приближался к $35/барр., а в декабре 2022 г. составлял $25-30). Но эти страны не стали для России крупным рынком сбыта нефтепродуктов, так как у них есть собственные серьезные нефтеперерабатывающие мощности. 

В результате российские нефтяники увеличили поставки дизтоплива на внутренний рынок: за 10 месяцев 2022 г. показатель, по данным Минэнерго, вырос на 30% в годовом выражении до 41,6 млн т («Ведомости» писали об этом 9 ноября 2022 г.). Также, согласно исследованию консалтинговой компании Б1, компании нарастили поставки нефтепродуктов в ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию и даже в Турцию, Индию и Китай, но в основном за счет низкомаржинального мазута (см. номер от 6 декабря 2022 г.). 

Для ряда сырьевых товаров ФАС устанавливает нормативы продаж на бирже СПбМТСБ, что призвано создавать ликвидный оптовый товарный рынок и формировать ценовые индикаторы. В комментарии пресс-службы Минэнерго «Ведомостям» отмечено, что в 2022 г. нормативы биржевых продаж бензина и дизтоплива были увеличены на 1 п.п. (до 12% и 8,5% соответственно. – «Ведомости»). Дальнейшее повышение этих нормативов требует детальной проработки с учетом динамики производства и потребления нефтепродуктов, говорится далее. «Ведомости» также направили запрос в ФАС.

Биржевые цены на наиболее ликвидные виды топлива — дизель и бензин марки Аи-92 – существенно колебались в течение года. Оптовые цены на АИ-92 находились в пределах от 38 400 руб./т до 48 700 руб./т. По данным на 13 января 2023 г., тонна Аи-92 на бирже продавалась по 35 282 руб. Цены на летнее дизтопливо менялись в пределах 12 000 руб./т — от 45 700 до 57 500 руб./т. 13 января тонна летнего дизеля на бирже торговалась по 43 837 руб./т. Биржевые котировки на оба продукта сильнее всего падали в начале марта 2022 г., когда было объявлено о решении усилить антироссийские санкции, а затем постепенно восстановились.

Глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников считает, что необходимости повышения нормы биржевых продаж нефтепродуктов в России нет. Он пояснил, что рост объема биржевых торгов нефтепродуктами приведет к снижению оптовых цен, но на рознице это существенным образом не скажется.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавляет, что после вступления в силу эмбарго ЕС около 57% российского экспорта нефтепродуктов может оказаться под запретом. Из-за этого у НПЗ, по его мнению, могут возникнуть проблемы со сбытом продукции, а сокращение производства может провоцировать снижение добычи нефти. Но в целом, по мнению Потавина, Россия способна обеспечить внутренний рынок, а цены на топливо в 2023 г. «будут расти в пределах инфляции».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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