Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Белоруссия снижает цены на молочную продукцию для России

Это может негативно сказаться на продажах российских компаний
Алексей Полухин
Минсельхоз Белоруссии в январе 2023 г. рассказывал, что поставки молочной продукции в Россию на этот год согласованы на уровне прошлого года – 3,63 млн т в пересчете на молоко / Виктор Драчев / ТАСС

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии 15 и 20 февраля 2023 г. впервые за последние восемь месяцев снизило предельные минимальные цены на отдельные виды молочной продукции, которая поставляется в Россию. Соответствующие постановления опубликованы на официальном правовом портале республики.

Из этих документов следует, что нежирные сыры будут продаваться в Россию по цене 300 руб. (вместо 320 руб.) за 1 кг. Стоимость сухого молока и сыворотки снижается с 190 до 170 руб. за 1 кг, а сгущенного молока и сливок (в том числе в твердых видах) – с 210 до 200 руб. за 1 кг. Минсельхоз Белоруссии устанавливает минимальные цены при экспорте отдельных товаров с июня 2022 г. Данную меру власти страны объясняли поддержкой экономики республики.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных