Белоруссия снижает цены на молочную продукцию для России

Из этих документов следует, что нежирные сыры будут продаваться в Россию по цене 300 руб. (вместо 320 руб.) за 1 кг. Стоимость сухого молока и сыворотки снижается с 190 до 170 руб. за 1 кг, а сгущенного молока и сливок (в том числе в твердых видах) – с 210 до 200 руб. за 1 кг. Минсельхоз Белоруссии устанавливает минимальные цены при экспорте отдельных товаров с июня 2022 г. Данную меру власти страны объясняли поддержкой экономики республики.