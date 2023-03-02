Минсельхоз хочет сократить импорт сырья для сухих детских смесей из Европы и США

Минсельхоз хочет сократить импорт сырья для сухих детских смесей из Европы и СШАПотребности России в этой продукции должна покрыть Белоруссия
Минсельхоз предлагает сократить разрешенный для импорта объем сухой молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% (СДС-90%) на 59,1% до 1500 т. Это следует из проекта приказа, который был размещен на портале проектов нормативных актов 2 марта 2023 г. Такая сыворотка используется для приготовления сухих молочных смесей и заменителей грудного молока (ЗГМ). Она поставлялась из Европы, США, с Украины, из Австралии.
Импорт сыворотки для детского питания из этих стран изначально был запрещен с 2014 г. в рамках контрсанкций РФ. С 2015 по 2020 г. 80–89% сырья поставлялось из Белоруссии, остальное – из Аргентины, Уругвая, Швейцарии, по данным «Союзмолока». Но в 2020 г. из-за пандемии коронавируса и рисков дефицита для производства сухих смесей и ЗГМ было разрешено ввезти из подпавших под контрсанкции стран 3000 т сыворотки. На следующий год была установлена квота в размере 2000 т, а в 2022 г. – 3661 т.
Снижение поставок сухой молочной сыворотки было согласовано с российскими производителями детского питания и ЗГМ, говорит председатель совета директоров «Инфаприма» (бренд Nutrilak) Алексей Лысяков. По его словам, это тот объем сырья, который необходим компаниям в 2023 г. Он считает, что уже в 2024 г. импорт сухой молочной сыворотки может полностью обнулиться за счет развития внутреннего производства.
В России (помимо «Инфаприма») еще есть две крупные компании, которые производят сухие молочные смеси и ЗГМ, – это Nestle (бренд Nan) и Danone (Nutriсia), говорит собеседник в одной из компаний. Но они ввозят не сыворотку, а основы и готовые смеси, не подпавшие ни под российские санкции, ни под ограничения со стороны Европы после начала СВО. Так что для них не принципиален объем разрешенной поставки молочной сыворотки, и практически весь объем потребления приходится на «Инфаприм». В Nestle не ответили на запрос, в Danone перенаправили вопросы «Ведомостей» в «Союзмолоко».
Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев называет СДС-90% уникальным продуктом, он не зависит от конъюнктурных колебаний цен. Его производители и отработанные технологии выпуска есть и в России, но пока в силу комплекса причин данный товар выгоднее производить в Белоруссии, считает Груздев. Он уверен, что никаких проблем с физической доступностью такой продукции не будет. Несмотря на возможность ввоза 3661 т в 2022 г., фактически квотой никто не воспользовался и была всего одна поставка в несколько тонн, поясняет эксперт. Снижение импорта до 1500 т не несет существенных рисков для индустрии, уверен и гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, в 2022 г. производство сухой сыворотки с различной степенью деминерализации увеличилось в России на 7% до 197 600 т. Часть этого объема – СДС-90%. В настоящее время ее производство могут осуществлять АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», ГК «Молвест», ЗАО «Гагаринконсервмолоко», ГК «Фудлэнд» и др., перечисляет Белов.
Российские переработчики развивают это направление под планы по наращиванию выпуска детских смесей в России, знает источник в одной из этих компаний. По его словам, Nestle еще в 2022 г. объявила о том, что инвестирует 3,5 млрд руб. в создание производства полного цикла на своем предприятии в Вологде, и на данный момент от планов не отказалась. «Инфаприм» же за 4,2 млрд руб. расширит выпуск своей продукции в Московской области, о чем в 2022 г. заключил соглашение с властями региона.
Планирует начать выпускать СДС-90% и «Эконива», говорит руководитель проекта молокоперерабатывающего завода в Новосибирской области этой группы Роман Денисевич. Потенциальная мощность – до 15 840 т в год. Это позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в ингредиенте для сухих детских смесей, уверяет Денисевич. Кроме того, по его мнению, есть потенциал экспортных поставок в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Представитель Минсельхоза заявил, что проект приказа рассчитан исходя из текущей потребности, добавив, что значительная часть сыворотки поставляется на внутренний рынок российскими и белорусскими производителями, а это «позволяет сокращать объемы импорта».