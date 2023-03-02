Минсельхоз хочет сократить импорт сырья для сухих детских смесей из Европы и США

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев называет СДС-90% уникальным продуктом, он не зависит от конъюнктурных колебаний цен. Его производители и отработанные технологии выпуска есть и в России, но пока в силу комплекса причин данный товар выгоднее производить в Белоруссии, считает Груздев. Он уверен, что никаких проблем с физической доступностью такой продукции не будет. Несмотря на возможность ввоза 3661 т в 2022 г., фактически квотой никто не воспользовался и была всего одна поставка в несколько тонн, поясняет эксперт. Снижение импорта до 1500 т не несет существенных рисков для индустрии, уверен и гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, в 2022 г. производство сухой сыворотки с различной степенью деминерализации увеличилось в России на 7% до 197 600 т. Часть этого объема – СДС-90%. В настоящее время ее производство могут осуществлять АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», ГК «Молвест», ЗАО «Гагаринконсервмолоко», ГК «Фудлэнд» и др., перечисляет Белов.