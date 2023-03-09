Цена газа в ЕС снизилась до уровня июля 2021 года

Период снижения газовых котировок пришел на смену длительному росту, вызванному энергокризисом в Европе. Он начался летом 2021 г., проблемы возникли из-за низких запасов в европейских ПХГ после рекордного отбора топлива зимой 2020-2021 гг., а также энергодефицита в результате падения выработки ВЭС из-за безветренной погоды. К декабрю 2021 г. биржевые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м. В марте 2022 г. на фоне начала СВО России на Украине котировки установили новый рекорд, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем цены постепенно снижались, но в августе вновь перешли к росту, хотя и не достигли мартовских максимумов.