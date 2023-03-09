Цена газа в ЕС снизилась до уровня июля 2021 года

Цена газа в ЕС снизилась до уровня июля 2021 годаРано говорить о том, что ЕС уже преодолел энергокризис, считают эксперты
Спотовая цена на газ в Европе продолжает постепенное снижение: 9 марта 2023 г. впервые с конца июля 2021 г. она опускалась ниже отметки $450 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Апрельские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах в 11:00 мск достигли отметки в 40,5 евро за 1 МВтч, или $444,3 за 1000 куб. м. К 13:30 мск они несколько скорректировались вверх – до 41,7 евро за 1 МВтч, или $457,5 за 1000 куб. м.
Аналитики связывают продолжающееся снижение цен на топливо со значительными запасами газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на фоне теплой погоды в Европе. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), в европейских ПХГ на 7 марта (последние доступные данные) находилось 62,7 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 57,8% – это более чем на 20 п. п. выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.
Цены на газ на TTF снижаются с конца августа 2022 г. Падение котировок ускорилось в декабре: в конце 2022 г. биржевые цены на газ в Европе впервые с февраля прошлого года опустились ниже $800 за 1000 куб. м. 5 января 2023 г. они снизились до менее $700, 17 января – ниже $600, а 3 марта упали ниже $500.
Погода в Европе не требовала газа
По данным климатической службы Copernicus, зима 2022-2023 гг. стала рекордно теплой в Европе за всю историю наблюдений. В декабре - феврале средняя температура оказалась на 1,4 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 гг. Наиболее высокие температуры фиксировались в Европе в конце декабря и начале января. В отдельные дни температура превышала климатическую норму на 15 градусов и больше. Из-за отсутствия снега даже были закрыты некоторые горнолыжные курорты в Северных Альпах и Французских Пиренеях, сообщало издание Euronews.
Снижению цен на газ в декабре – январе, помимо теплой погоды, способствовала также высокая выработка ветроэлектростанций (ВЭС). По данным ассоциации WindEurope, в январе она обеспечивала от 16,5 до 35,4% энергобаланса ЕС против примерно 10% летом 2022 г. Но в конце января 2023 г. выработка ветряков начала снижаться. В начале марта на нее приходилось лишь 10-11% энергобаланса.
Период снижения газовых котировок пришел на смену длительному росту, вызванному энергокризисом в Европе. Он начался летом 2021 г., проблемы возникли из-за низких запасов в европейских ПХГ после рекордного отбора топлива зимой 2020-2021 гг., а также энергодефицита в результате падения выработки ВЭС из-за безветренной погоды. К декабрю 2021 г. биржевые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м. В марте 2022 г. на фоне начала СВО России на Украине котировки установили новый рекорд, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем цены постепенно снижались, но в августе вновь перешли к росту, хотя и не достигли мартовских максимумов.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что на европейском газовом рынке сохраняется тенденция, которая наблюдается с середины декабря 2022 г. «Теплая погода зимой кардинально изменила прогноз спроса и предложения на рынке на весь 2023 г. Объемы газа в подземных хранилищах ЕС находятся на рекордно высоком уровне, близком к историческому максимуму», – отмечает он. Высокие запасы, по словам Смита, способствуют снижению как текущего спроса, так и прогнозного объема, необходимого для пополнения ПХГ к следующему отопительному сезону. Способствует снижению цен также возобновление работы СПГ-завода Freeport LNG (крупнейший проект по сжижению газа в США).
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавляет, что высокие запасы газа в подземных хранилищах ЕС «снижают ценовую конкуренцию за СПГ между европейским и азиатским рынками, несмотря на ожидающийся рост спроса со стороны Китая».
Европейские потребители сейчас имеют возможность поднимать газ из ПХГ, поясняет он. Именно поэтому, по его мнению, в последние несколько дней отбор из хранилищ увеличился. По данным GIE, 7 марта отбор достиг 850 млн куб. м, это максимальный показатель за отопительный сезон 2022-2023 гг.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что значимого восстановления спроса со стороны Китая при этом «пока не наблюдается». Исходя из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей», цены на газ в Азии на неделе держались у отметки в $500 за 1000 куб. м.
В ближайшие месяцы цены на газ в Европе могут продолжить снижаться, считают эксперты. По мнению Юшкова, котировки вполне могут опуститься ниже $400 за 1000 куб. м. Наиболее сложным для производителей газа, по его словам, будет период с апреля по июнь - июль. «Потребление топлива для отопления уменьшится, а сезон кондиционирования еще не начнется – жара в ЕС, как правило, наблюдается в июле - августе», – поясняет эксперт.
Кауфман считает, что дальнейшее снижение спотовых цен «будет ограниченным» из-за сокращения поставок из России и отсутствия запуска новых крупных СПГ-проектов в 2023 г. В среднем цена на газ в ЕС в 2023 г., по его прогнозу, составит около $600 за 1000 куб. м.
Смит ожидает, что при текущих ценах на газ на глобальном рынке могут увеличить закупки СПГ страны Азии, которые снизили потребление в последние полтора года (Бангладеш, Индия, Пакистан). Также по его словам, из-за падения цен на газ в Европе должен восстановиться промышленный спрос на него, особенно при производстве удобрений.
Юшков обращает внимание, что, предпочитая отбор газа из ПХГ покупке СПГ, Европа летом может «загнать себя в ловушку». По его мнению, если в сезон пополнения хранилищ произойдет существенное снижение выработки возобновляемой генерации при одновременном росте спроса на газ на азиатском рынке и со стороны промышленного сектора ЕС, цены в Европе могут резко уйти вверх, превысив $1000 за 1000 куб. м. «Говорить о том, что ЕС уже преодолел энергокризис, рано», – констатирует он.