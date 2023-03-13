Ozon договорился о строительстве еще одного крупного склада в Московском регионе

Девелопер PST Development построит для интернет-ритейлера Ozon логистический комплекс общей площадью порядка 130 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами сделки. Представитель Ozon эту информацию подтвердил. По его словам, комплекс планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, после окончания строительства компания возьмет его в долгосрочную аренду. Другие детали он не раскрыл. В PST Development на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель CORE.XP, которая выступала консультантом данной сделки, от комментариев отказался.