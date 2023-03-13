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Ozon договорился о строительстве еще одного крупного склада в Московском регионе

Зарубежные товары после ухода иностранных игроков из России стали чаще продаваться через интернет-ритейлеров
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер PST Development построит для интернет-ритейлера Ozon логистический комплекс общей площадью порядка 130 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами сделки. Представитель Ozon эту информацию подтвердил. По его словам, комплекс планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, после окончания строительства компания возьмет его в долгосрочную аренду. Другие детали он не раскрыл. В PST Development на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель CORE.XP, которая выступала консультантом данной сделки, от комментариев отказался.

Новый складской комплекс займет 17,7 га рядом с деревней Пенино в новой Москве, его строительство позволит создать порядка 7000 рабочих мест, сообщал ранее Москомстройинвест, не раскрывая девелопера. Сам участок принадлежал компании «Инвесттраст», которая возводит в этом районе жилой комплекс «Новые Ватутинки», знает один из консультантов. Представитель этой фирмы на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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