Рынок доставки готовых рационов питания упал впервые за шесть лет

Рынок доставки готовых рационов питания упал впервые за шесть летВ этом году падение может быть отыграно и рынок вернется к росту, считают аналитики
Общий оборот рынка доставки готовых рационов и наборов для приготовления блюд по итогам 2022 г. составил 15,7 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства Infoline, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что данный сегмент впервые за все время наблюдения (т. е. за последние шесть лет) показал снижение. По сравнению с позапрошлым годом он сократился на 4,3%. Тогда как в период пандемии коронавируса (в 2020–2021 гг.) общий оборот рынка ежегодно увеличивался в 1,5 раза.
Потребители стали все чаще отказываться от оформления подписки на доставку продуктовых наборов и готовых рационов питания из-за снижения реальных доходов и возросшей на этом фоне неопределенности, объясняется в исследовании причины падения рынка. Кроме того, на продажи игроков данного сегмента серьезно повлияли объявленная в конце сентября прошлого года частичная мобилизация и последовавшая за ней эмиграция части населения – представителей среднего класса, наиболее обеспеченных россиян.
В частности, по оценкам Infoline, в IV квартале 2022 г. оборот второго по величине сервиса доставки готового питания Grow Food упал на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, составив 700 млн руб. Продажи «Шефмаркета», доставляющего продукты с рецептами приготовления блюд, за это же время сократились на 6% до 358 млн руб. Отрицательную динамику продемонстрировали также сервисы Elementaree и Justfood: оборот у них сократился на 10 и 13% до 670 млн и 480 млн руб. соответственно. А вот оборот лидера рынка Performance Group (доставляет готовые рационы под брендами Perfomance Food, My food, Chef at home, Level Kitchen) незначительно вырос – на 1,7% до 1,15 млрд руб., сказано в исследовании. Запросы в Grow Food, Elementaree и Justfood остались без ответа. Остальные компании данные Infoline подтвердили.