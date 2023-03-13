Рынок доставки готовых рационов питания упал впервые за шесть лет

В частности, по оценкам Infoline, в IV квартале 2022 г. оборот второго по величине сервиса доставки готового питания Grow Food упал на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, составив 700 млн руб. Продажи «Шефмаркета», доставляющего продукты с рецептами приготовления блюд, за это же время сократились на 6% до 358 млн руб. Отрицательную динамику продемонстрировали также сервисы Elementaree и Justfood: оборот у них сократился на 10 и 13% до 670 млн и 480 млн руб. соответственно. А вот оборот лидера рынка Performance Group (доставляет готовые рационы под брендами Perfomance Food, My food, Chef at home, Level Kitchen) незначительно вырос – на 1,7% до 1,15 млрд руб., сказано в исследовании. Запросы в Grow Food, Elementaree и Justfood остались без ответа. Остальные компании данные Infoline подтвердили.