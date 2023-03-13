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Рынок доставки готовых рационов питания упал впервые за шесть лет

В этом году падение может быть отыграно и рынок вернется к росту, считают аналитики
Анна Киселева
По прогнозу Infoline, рынок готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд в этом году падение должен отыграть / vk.com/growfood

Общий оборот рынка доставки готовых рационов и наборов для приготовления блюд по итогам 2022 г. составил 15,7 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства Infoline, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что данный сегмент впервые за все время наблюдения (т. е. за последние шесть лет) показал снижение. По сравнению с позапрошлым годом он сократился на 4,3%. Тогда как в период пандемии коронавируса (в 2020–2021 гг.) общий оборот рынка ежегодно увеличивался в 1,5 раза.

Потребители стали все чаще отказываться от оформления подписки на доставку продуктовых наборов и готовых рационов питания из-за снижения реальных доходов и возросшей на этом фоне неопределенности, объясняется в исследовании причины падения рынка. Кроме того, на продажи игроков данного сегмента серьезно повлияли объявленная в конце сентября прошлого года частичная мобилизация и последовавшая за ней эмиграция части населения – представителей среднего класса, наиболее обеспеченных россиян.

В частности, по оценкам Infoline, в IV квартале 2022 г. оборот второго по величине сервиса доставки готового питания Grow Food упал на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, составив 700 млн руб. Продажи «Шефмаркета», доставляющего продукты с рецептами приготовления блюд, за это же время сократились на 6% до 358 млн руб. Отрицательную динамику продемонстрировали также сервисы Elementaree и Justfood: оборот у них сократился на 10 и 13% до 670 млн и 480 млн руб. соответственно. А вот оборот лидера рынка Performance Group (доставляет готовые рационы под брендами Perfomance Food, My food, Chef at home, Level Kitchen) незначительно вырос – на 1,7% до 1,15 млрд руб., сказано в исследовании. Запросы в Grow Food, Elementaree и Justfood остались без ответа. Остальные компании данные Infoline подтвердили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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