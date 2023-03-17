Госдума может ужесточить требования к маркетплейсам

«Законопроект пока остается в том виде, в котором он есть, – уточнил Гартунг “Ведомостям”. – Возможно, в связи с ситуацией с Wildberries мы внесем еще поправки. Пользуясь рыночной властью, компания диктует тысячам малых предпринимателей свои монополистические требования, это ситуация, которая требует реакции. Пока мы сейчас это обсуждаем. До конца дня [17 марта] мы ждем, до чего договорятся. Если не договорятся, тогда будем работать над поправками в законодательство вместе с АКИТ (Ассоциацией компаний интернет-торговли), которая представляет участников рынков».