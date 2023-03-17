Госдума может ужесточить требования к маркетплейсам

Госдума может ужесточить требования к маркетплейсамПока у ФАС нет оснований вмешиваться в конфликт между Wildberries и его партнерами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не готова вмешиваться в спор между маркетплейсом Wildberries и собственниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ), который обострился в начале этой недели из-за введения новой системы штрафов в случае подмены или порчи товаров. Как следует из ответа представителя ФАС «Ведомостям», для снижения административной нагрузки на бизнес служба готова поддерживать процессы саморегулирования в различных отраслях. «ФАС регулярно находится на связи с крупнейшими маркетплейсами и при возникновении проблем между ними и поставщиками участвует в поиске возможных путей их решения», – сообщил представитель.
Он также напоминает, что в 2022 г. крупнейшие игроки этого рынка подписали документ о стандартах взаимодействия. В нем, в частности, закреплены принципы добросовестного поведения платформ, в том числе они должны устанавливать понятные и прозрачные правила, а формулировки в них не должны допускать чрезмерно расширенное толкование, которое ведет к необоснованной блокировке, ограничению пользователей и расторжению договоров. Сейчас «диалог [с Wildberries] продолжается», подчеркнул представитель ФАС.
»Взаимоотношения поставщиков (услуг, товаров) и платформы регулируются гражданским законодательством, поэтому без признаков доминирующего положения и ограничения конкуренции ФАС не будет вмешиваться в гражданские отношения и выносить предписания площадке», говорит источник «Ведомостей», близкий к службе.
Доля Wildberries на рынке составляет 24%, и как следствие, сервис не занимает доминирующего положения, что осложняет для ФАС возможность влияния на ситуацию, отмечает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Она приводит в пример оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением, который ранее служба наложила на сервис бронирования отелей Booking.com. Но доля этой компании в своем сегменте составляла примерно 70%, говорит Шлеева.
Сколько зарабатывает Wildberries
В 2022 г. оборот онлайн-ритейлера вырос на 98% до 1,67 трлн руб. В прошлом году покупатели приобрели через онлайн-ритейлера 1,9 млрд товаров. Совокупная площадь всей логистической инфраструктуры Wildberries превысила 2,7 млн кв.м. Всего за прошлый год число собственных и партнерских ПВЗ Wildberries увеличилось до 27 тысяч, из них – 13,3 тыс. – партнерские. Рост числа ПВЗ Wildberries только за 2022 год составил почти 70%. Основной владелец и гендиректор Wildberries – Татьяна Бакальчук, ее состояние Forbes оценивало в 2022 г. в $2,1 млрд.
На этой неделе из-за введения штрафов партнеры Wildberiies устроили забастовку, закрыв часть пунктов выдачи и придя в центральный офис компании. В итоге маркетплейс объявил о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога». Представителей компании вызвали на встречу в Госдуму, а в Министерстве труда заявили, что действия площадки будут проверены в том числе прокуратурой. В итоге Wildberiies объявила о заморозке штрафов владельцам пунктам выдачи и возврате денег на их счета, «чтобы разобраться во всех спорных ситуациях».
Маркетплейсы могут лишить права по своему усмотрению блокировать продавцов или списывать их средства в виде штрафов. Правила, по которым площадки смогут налагать такие санкции, предложено закрепить поправками к законопроекту «пятого антимонопольного пакета», который рассматривается сейчас в Госдуме. Соответствующее предложение направил в профильный думский комитет гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии», член Общественного совета ФАС Алексей Кожевников, писали «Ведомости» в январе.
Этот пакет (законопроект о регулировании деятельности электронных торговых платформ) внесло в Госдуму правительство, в ноябре 2022 г. он прошел первое чтение. В частности, документ вводит понятие «сетевого эффекта», т. е. влияния какой-либо одной платформы на общие условия обращения какого-либо товара или на возможность устранения других участников рынка. Второе чтение законопроекта назначено на 23 марта, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).
«Законопроект пока остается в том виде, в котором он есть, – уточнил Гартунг “Ведомостям”. – Возможно, в связи с ситуацией с Wildberries мы внесем еще поправки. Пользуясь рыночной властью, компания диктует тысячам малых предпринимателей свои монополистические требования, это ситуация, которая требует реакции. Пока мы сейчас это обсуждаем. До конца дня [17 марта] мы ждем, до чего договорятся. Если не договорятся, тогда будем работать над поправками в законодательство вместе с АКИТ (Ассоциацией компаний интернет-торговли), которая представляет участников рынков».
За развитием ситуации следит Минпромторг, на площадке которого прошло заседание комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле. По его итогам Wildberiies указали «на крайнюю необходимость усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами компании».
«Безусловно, помимо внутреннего контроля для предотвращения мошеннических действий любому маркетплейсу (который является особенным форматом розничной торговли) необходимо в постоянном режиме развивать и совершенствовать свои сервисы и инструменты, уделяя особое внимание эффективности каналов обратной связи с продавцами и покупателями, менеджерами пунктов выдачи товаров и партнерами», – заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Топ-менеджмент Wildberries также встретился с двумя десятками владельцев крупных сетей партнерских пунктов выдачи при участии «Опоры России», заявил представитель маркетплейса. По ее итогам создана согласительная комиссия по разрешению вопросов, куда войдут представители самой компании, деловых сообществ, малого бизнеса, министерств и органов государственной власти. «Таким путем мы сможем прийти к консенсусу по всем вопросам, которые тревожат предпринимателей. Они будут решены в пользу каждой из сторон», — подчеркнул вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов.
Директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева напомнила, что сервис временно приостановил текущий механизм списаний за подмены товаров и вернул суммы по 10 000 штрафов на балансы пунктов выдачи. По ее словам, платформа увеличит количество встреч в онлайн-формате и доработает механизмы оспаривания начислений.