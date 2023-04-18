«Аэрофлот» возвращает в парк с хранения 12 самолетов

«Аэрофлот» возвращает в парк с хранения 12 самолетовОни потребуются для расширения полетов по России в летнем расписании
Авиакомпания «Аэрофлот» выводит на линии самолеты, которые были на хранении в 2022 г. из-за снижения международных перевозок. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель перевозчика. Всего планируется ввести в эксплуатацию весной и в начале лета 2023 г. 12 воздушных судов (ВС), два из них – Boeing 737 и Boeing 777 – уже выполняют полеты, поясняет собеседник.
В ближайшее время планируется вывести на линии еще один Boeing 737, а также Airbus A321 и A350, говорит представитель компании. По его словам, перед вводом в эксплуатацию специалисты «Аэрофлот-техникс» проводят полную подготовку самолетов, все необходимые запчасти и технические средства для этого есть. «Хранение было временным решением. Мера позволила избежать неоправданных убытков и сосредоточиться на полном переосмыслении сети маршрутов за рубеж и эффективном увеличении присутствия на рынке внутренних перевозок, в том числе, в значительной – на региональных маршрутах с туристическим потенциалом», – добавил собеседник.