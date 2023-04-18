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«Аэрофлот» возвращает в парк с хранения 12 самолетов

Они потребуются для расширения полетов по России в летнем расписании
Герман Костринский Денис Ильюшенков
В высокий летний сезон «Аэрофлот» задействует 162 из 171 самолета своего парка / Максим Стулов / Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» выводит на линии самолеты, которые были на хранении в 2022 г. из-за снижения международных перевозок. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель перевозчика. Всего планируется ввести в эксплуатацию весной и в начале лета 2023 г. 12 воздушных судов (ВС), два из них – Boeing 737 и Boeing 777 – уже выполняют полеты, поясняет собеседник.

В ближайшее время планируется вывести на линии еще один Boeing 737, а также Airbus A321 и A350, говорит представитель компании. По его словам, перед вводом в эксплуатацию специалисты «Аэрофлот-техникс» проводят полную подготовку самолетов, все необходимые запчасти и технические средства для этого есть. «Хранение было временным решением. Мера позволила избежать неоправданных убытков и сосредоточиться на полном переосмыслении сети маршрутов за рубеж и эффективном увеличении присутствия на рынке внутренних перевозок, в том числе, в значительной – на региональных маршрутах с туристическим потенциалом», – добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных