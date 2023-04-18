«Аэрофлот» возвращает в парк с хранения 12 самолетов

В ближайшее время планируется вывести на линии еще один Boeing 737, а также Airbus A321 и A350, говорит представитель компании. По его словам, перед вводом в эксплуатацию специалисты «Аэрофлот-техникс» проводят полную подготовку самолетов, все необходимые запчасти и технические средства для этого есть. «Хранение было временным решением. Мера позволила избежать неоправданных убытков и сосредоточиться на полном переосмыслении сети маршрутов за рубеж и эффективном увеличении присутствия на рынке внутренних перевозок, в том числе, в значительной – на региональных маршрутах с туристическим потенциалом», – добавил собеседник.