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Минэнерго предлагает упростить субсидирование СПГ-заправок

Это позволит расширить круг инвесторов, говорят эксперты
Василий Милькин Дарья Савенкова
Для получения субсидии инвестору не придется строить несколько криоАЗС вдоль трассы – достаточно будет инвестировать в строительство одной заправки / «Газпром»

Минэнерго предлагает упростить порядок предоставления субсидий при строительстве криогенных АЗС (станции для заправки автотранспорта сжиженным природным газом, СПГ), а также начать субсидировать строительство необходимых для их работы малотоннажных СПГ-заводов. Соответствующий проект постановления был опубликован министерством на федеральном портале нормативных правовых актов 25 апреля. Его общественное обсуждение продлится до 9 мая 2023 г. «Ведомости» ознакомились с деталями инициативы.

Постановление вносит изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета. Юрлицам предлагается возмещать часть затрат на строительство объектов производственной и заправочной инфраструктуры СПГ. Действующие правила были утверждены в августе 2020 г. и дополнены в феврале 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных