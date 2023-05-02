Минэнерго предлагает упростить субсидирование СПГ-заправок

Минэнерго предлагает упростить субсидирование СПГ-заправокЭто позволит расширить круг инвесторов, говорят эксперты
Минэнерго предлагает упростить порядок предоставления субсидий при строительстве криогенных АЗС (станции для заправки автотранспорта сжиженным природным газом, СПГ), а также начать субсидировать строительство необходимых для их работы малотоннажных СПГ-заводов. Соответствующий проект постановления был опубликован министерством на федеральном портале нормативных правовых актов 25 апреля. Его общественное обсуждение продлится до 9 мая 2023 г. «Ведомости» ознакомились с деталями инициативы.
Постановление вносит изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета. Юрлицам предлагается возмещать часть затрат на строительство объектов производственной и заправочной инфраструктуры СПГ. Действующие правила были утверждены в августе 2020 г. и дополнены в феврале 2021 г.