МЭА понизило прогноз по экспорту российского газа в Европу

МЭА понизило прогноз по экспорту российского газа в ЕвропуДобыча в России в 2023 году может снизиться почти на 8%
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает снижения экспорта трубопроводного газа из России в страны Европы в 2023 г. на 35 млрд куб. м к прошлогоднему уровню. Об этом сообщается в ежеквартальном докладе организации о рынке газа (Gas Market Report), опубликованном 4 мая 2023 г.
Из доклада следует, что поставки газа из России в европейские страны ОЭСР (не входят Сербия, Хорватия, Босния, Македония, Болгария и Румыния) в 2023 г. составит порядка 43 млрд куб. м, что на 45% ниже уровня 2022 г. МЭА поясняет, что в своем прогнозе «исходит из объемов экспорта российского газа в ЕС в первом квартале 2023 г.».
В предыдущем обзоре, опубликованном в феврале этого года, МЭА ожидало снижения поставок российского газа в Европу на 40%, или на 30 млрд куб. м. То есть прогноз скорректирован на 5 млрд куб. м в сторону уменьшения экпорта. В 2022 г. поставки газа в Европу из России, по оценке МЭА, снизились на 90 млрд куб. м.
Почему падает прокачка газа в ЕС
Экспорт российского газа в Европу сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по одной из веток «Турецкого потока» (4 мая – 30,5 млн куб. м в сутки) и транзитом через Украину (4 мая – 40,8 млн куб. м в сутки). Прокачка по трубопроводу «Северный поток» была полностью остановлена в конце августа 2022 г. из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. 26 сентября «Северный поток» и незапущенный «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции. Кроме того, веденные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу «Ямал — Европа», но фактически она остановилась еще с конца 2021 г.
Агентство при этом ожидает снижения добычи газа в России в 2023 г. на 7,7%, или на 52 млрд куб. м к уровню прошлого года до 620 млрд куб. Этому будет способствовать снижение экспорта и «сдержанный внутренний спрос», полагают в МЭА.
По данным Минэнерго РФ, в 2022 г. добыча газа в России сократилась на 11,7% по сравнению с 2021 г. до 673,8 млрд куб. м. Экспорт газа в прошлом году снизился еще сильнее – на 30,7% год к году до 170,6 млрд куб. м.
По данным «Газпрома», обладающего монопольным правом на экспорт газа по трубопроводам, поставки компании в дальнее зарубежье (в Европу, Турцию, Китай) по итогам 2022 г. упали в 1,8 раза и составили 100,9 млрд куб. м газа. Исходя из данных по прокачке газа в Китай, поставки «Газпрома» в Европу, включая Турцию, составили 85,4 млрд куб. м – вдвое меньше, чем в 2021 г.
МЭА в своем докладе прогнозирует сохранение объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в 2023 г. на прошлогоднем уровне. В первом квартале импорт СПГ в страны Евросоюза, по данным МЭА, вырос на 8%, или на 3,5 млрд куб. м. Но до конца текущего года, по оценке агентства, спрос будет ниже из-за сокращения потребления газа в Европе и снижения потребности в закачке в подземные хранилища.
Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных ассоциации европейских операторов подземных хранилищ газа Gas Infrastructure Europe (GIE), поставки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС в первом квартале составили 32,3 млрд куб. м. В апреле поставки выросли на 13,3% по сравнению с уровнем апреля прошлого года до исторического максимума и превысили 12 млрд куб. м.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что в январе-апреле 2023 г., исходя из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), экспорт «Газпрома» в ЕС транзитом через Украину и через одну из двух веток «Турецкого потока» составил более 8 млрд куб. м. «После просадки, наблюдавшейся в январе, объемы экспорта стабилизировались», – говорит эксперт.
По прогнозу ФГ «Финам», экспорт российского газа в Европу по итогам года может составить около 24-26 млрд куб. м, еще около 25-30 млрд куб. м могут составить поставки в Турцию.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит чуть более оптимистичен: по его прогнозу, экспорт газа «Газпрома» в Европу (включая Турцию) в этом году составит 60 млрд куб. м. «Это предполагает увеличение объемов поставок [относительно текущего уровня], как только цены на газ в ЕС перестанут снижаться», – поясняет он. Повышение цен, по мнению Смита, ожидается по мере приближения осени. По данным биржи ICE, 4 мая июньские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах торговались по $418 за 1000 куб. м.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что Россия экспортирует в 2023 г. порядка 117 млрд куб. м газа, что на 31% меньше прошлогоднего: «При этом на ЕС придется 49% экспорта, то есть 57,3 млрд куб. м, что примерно на 20% ниже, чем в прошлом году».
Добыча газа в России, по прогнозу ФГ «Финам» в 2023 г. снизится на 30-40 млрд куб. м (то есть на 4,5-6%. – «Ведомости»). «В последний год прогнозы МЭА показателей российской нефтегазовой отрасли стабильно более пессимистичны, чем ожидания консенсуса», – отмечает Кауфман. По оценке ПСБ, добыча газа в России по итогам 2023 г. будет находится в диапазоне 550-570 млрд. куб. м.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и «Газпром».