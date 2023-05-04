МЭА понизило прогноз по экспорту российского газа в Европу

Почему падает прокачка газа в ЕС

Экспорт российского газа в Европу сейчас ведется лишь по двум маршрутам – по одной из веток «Турецкого потока» (4 мая – 30,5 млн куб. м в сутки) и транзитом через Украину (4 мая – 40,8 млн куб. м в сутки). Прокачка по трубопроводу «Северный поток» была полностью остановлена в конце августа 2022 г. из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. 26 сентября «Северный поток» и незапущенный «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции. Кроме того, веденные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу «Ямал — Европа», но фактически она остановилась еще с конца 2021 г.