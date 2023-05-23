Минсельхоз попросили дополнительно обосновать льготы для переработчиков рыбы

Проект перечня продукции, при выпуске которой рыбопромышленники смогут платить лишь 15% от ставки cбора за вылов водных ресурсов, был подготовлен Минсельхозом в апреле 2023 г. В него вошли филе, фарш и мука из сельди и минтая, а также филе и фарш из трески, пикши, горбуши, кеты, кижуча, чавычи, нерки, симы. Сами ставки были повышены в ноябре 2022 г., а вступили в силу с 1 января этого года. Размер сбора, например, за минтай на Дальнем Востоке вырос с 2000 до 4300 руб. за 1 т, трески в Северном бассейне – с 5000 до 7900 руб. за 1 т и проч.