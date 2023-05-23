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Минсельхоз попросили дополнительно обосновать льготы для переработчиков рыбы

Власти опасаются дефицита продукции на внутреннем рынке из-за роста экспорта
Алексей Полухин
Лев Федосеев / ТАСС

Аппарат правительства России попросил дополнительно обосновать льготный размер сбора за пользование водных биоресурсов для высокомаржинальной рыбной продукции. Как следует из письма, которое было направлено в Минсельхоз и Росрыболовство 15 мая, данные ведомства должны предоставить информацию, как такие меры повлияют на внутренний рынок. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Представители Минсельхоза и Росрыболовства получение письма подтвердили. В аппарате правительства на запрос не ответили.

Проект перечня продукции, при выпуске которой рыбопромышленники смогут платить лишь 15% от ставки cбора за вылов водных ресурсов, был подготовлен Минсельхозом в апреле 2023 г. В него вошли филе, фарш и мука из сельди и минтая, а также филе и фарш из трески, пикши, горбуши, кеты, кижуча, чавычи, нерки, симы. Сами ставки были повышены в ноябре 2022 г., а вступили в силу с 1 января этого года. Размер сбора, например, за минтай на Дальнем Востоке вырос с 2000 до 4300 руб. за 1 т, трески в Северном бассейне – с 5000 до 7900 руб. за 1 т и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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