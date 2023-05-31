Погранпереходы начали оснащать системой электронной очереди для фур

Погранпереходы начали оснащать системой электронной очереди для фурЭто должно сократить время ожидания на особо загруженных пунктах пропуска
Правительство России утвердило перечень пограничных пунктов пропуска, на которых будет действовать система электронной очереди для грузовиков. Об этом сообщается 31 мая на сайте кабинета министров.
Система начнет работать с 1 сентября 2023 г. в пунктах пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, «Забайкальск» – с Китаем и «Чернышевское» – с Литвой. Из сообщения следует, что там уже есть вся необходимая инфраструктура.
Перевозчики смогут выбрать дату и время пересечения границы заранее на сайте Росгранстроя (ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в ведении Минтранса). Услуга доступна как для российских, так и иностранных водителей. Некоторые перевозчики будут иметь право проехать вне очереди. Это касается большегрузов, которые перевозят почту (включая дипломатическую) и гуманитарную помощь.
С 1 марта 2024 г. бронь очереди можно будет оформить через портал «Госуслуги». Ожидается, что электронная очередь позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска на границе и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя фур.
Технология резервирования даты пересечения границы была одобрена президентом Владимиром Путиным еще в феврале 2023 г. Но тогда пункты пропуска, в которых будет работать такая технология, еще определены не были. С конца ноября по декабрь 2022 г. на пункте «Чернышевское» электронная очередь действовала в рамках эксперимента, который впоследствии был признан успешным.
Представитель Минтранса сказал «Ведомостям», что электронная очередь для большегрузов внедряется в России впервые, а выбранные пункты пропуска являются наиболее загруженными. Они расположены на ключевых направлениях грузоперевозок, добавил он. В частности, грузооборот в пункте пропуска «Забайкальск» за январь-апрель 2023 г. вырос в 5,6 раза до 642 000 т, сообщала ранее пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
По данным министерства, сейчас в России функционируют 314 пунктов пропуска, 84 из них обеспечивают 70% грузооборота. Минтранс ожидает, что пропускная способность погранпереходов увеличится вдвое к 2027 г. благодаря их реконструкции и обустройству.
Представитель Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) отметил, что госрегулирование очередности въезда в наиболее загруженные погранпереходы «назрело давно». АСМАП надеется, что электронная очередь для грузовиков «позволит упорядочить движение через границу, исключить скопление транспортных средств перед пунктами пропуска и избежать конфликтных ситуаций между водителями», добавил он.
Гендиректор логистической компании «Орлан» Елена Глебова отмечает, что электронная очередь как таковая не повлияет на пропускную способность погранпунктов. Введение предварительной электронной записи, по ее словам, не сможет увеличить число машин, которые будут приняты на пункте пропуска в сутки, но позволит «сделать прохождение границы более удобным и понятным для водителей».
По мнению Глебовой, разгрузить пограничные пункты может либо увеличение числа персонала, либо перевод пунктов на круглосуточный режим работы. Она обращает внимание, что в таком режиме сейчас работает пункт «Забайкальск». В период коронавирусных ограничений, продолжила Глебова, время ожидания там составляло порядка 3-4 недель, после пандемии – сократилось до двух недель, а после введения круглосуточного режима занимает всего 2-3 дня.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что погранпереходы с Казахстаном и Китаем сейчас «критически перегружены». По мнению эксперта, электронная очередь позволит более эффективно планировать прохождение границы. При этом внедрение электронной очереди на границе, по мнению Бурмистрова, создает угрозу атак со стороны хакеров.
В подготовке статьи принимал участие Денис Ильюшенков