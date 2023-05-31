Погранпереходы начали оснащать системой электронной очереди для фур

Технология резервирования даты пересечения границы была одобрена президентом Владимиром Путиным еще в феврале 2023 г. Но тогда пункты пропуска, в которых будет работать такая технология, еще определены не были. С конца ноября по декабрь 2022 г. на пункте «Чернышевское» электронная очередь действовала в рамках эксперимента, который впоследствии был признан успешным.