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Правительство хочет организовать для грузовиков электронные очереди на госгранице

Но нужно еще и увеличивать пропускные способности погранпереходов, считают в отрасли
Ксения Потаева Анастасия Бойко
Правительство попытается сократить пробки на границах с помощью цифровизации очередей / Михаил Голенков / РИА Новости

Регулирование очередности проезда транспортных средств (ТС) через пограничные пункты пропуска с помощью предварительных списков может попасть в пакет первоочередных действий по развитию российской экономики. Эта мера есть в перечне предложений министерств, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.

Согласно документу, мера необходима для регулирования логистики товаров, перевозимых автотранспортом, и переориентации транспортно-логистических путей на китайское направление. Источник «Ведомостей», который участвовал в подготовке документа, уточнил, что речь идет о внедрении системы электронной очереди для большегрузных автомобилей в наиболее загруженных пунктах пропуска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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