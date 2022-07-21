Правительство хочет организовать для грузовиков электронные очереди на госгранице

Правительство хочет организовать для грузовиков электронные очереди на госграницеНо нужно еще и увеличивать пропускные способности погранпереходов, считают в отрасли
Регулирование очередности проезда транспортных средств (ТС) через пограничные пункты пропуска с помощью предварительных списков может попасть в пакет первоочередных действий по развитию российской экономики. Эта мера есть в перечне предложений министерств, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.
Согласно документу, мера необходима для регулирования логистики товаров, перевозимых автотранспортом, и переориентации транспортно-логистических путей на китайское направление. Источник «Ведомостей», который участвовал в подготовке документа, уточнил, что речь идет о внедрении системы электронной очереди для большегрузных автомобилей в наиболее загруженных пунктах пропуска.
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