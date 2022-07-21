Правительство хочет организовать для грузовиков электронные очереди на госгранице

Регулирование очередности проезда транспортных средств (ТС) через пограничные пункты пропуска с помощью предварительных списков может попасть в пакет первоочередных действий по развитию российской экономики. Эта мера есть в перечне предложений министерств, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.