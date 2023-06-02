Госкомиссия по запасам: газа в России хватит на 90 лет

При этом поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за год вырос на 8% и достиг 46 млрд куб. м, говорил вице-премьер Александр Новак в середине января. Поставки газа на внутренний рынок России, по его словам, в прошлом году составили 484 млрд куб. м.