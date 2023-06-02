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Госкомиссия по запасам: газа в России хватит на 90 лет

Сейчас нужно сосредоточиться на поиске новых возможностей для экспорта, считают аналитики
Дарья Савенкова
Максим Стулов / Ведомости

Извлекаемые запасы газа в России составляют 67 трлн куб. м, и с учетом текущей добычи их хватит еще на 90 лет. Об этом сообщил 2 июня заместитель гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ, находится в ведении Роснедр) Александр Смирнов. При этом 54% российских запасов газа, по его словам, относятся к трудноизвлекаемым (ТРиЗ).

«На сегодняшний день назрела необходимость проведения инвентаризации запасов газа с целью оценки рентабельности их освоения и разработки», – добавил Смирнов (цитата по «Интерфаксу»). 

По данным Минприроды, на 1 января 2021 г. запасы нефти в России по категориям А + В₁ + С₁ составляли 19 млрд т, газового конденсата – 2,2 млрд т, а газа – 47,7 трлн куб. м. Прирост запасов нефти и конденсата по итогам 2022 г. составил не менее 600 млн т, запасов природного газа – 675 млрд куб. м, сообщал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в своем Telegram-канале в январе этого года. 

Что такое ТРиЗ

Трудноизвлекаемые запасы (ТРиЗ) – это запасы нефти и газа, которые залегают в низкопроницаемых коллекторах или же обладают определенными физическими свойствами (например, вязкая нефть). Для разработки таких залежей необходимо высокотехнологичное оборудование, а себестоимость их добычи будет выше, чем у традиционных запасов углеводородов. 

Также с каждым годом в России растет доля трудноизвлекаемых запасов углеводородов. За последние 9 лет разведанные ТРиЗ выросли на 30%, а ежегодный прирост составляет в среднем 3%, сообщала в апреле 2023 г. начальник управления нефти, газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева. По ее словам, ежегодный прирост добычи ТРиЗ – около 16%. При этом в 2021 г. добыча трудноизвлекаемой нефти выросла на 3,75% к 2020 г. до 166 млн т, сообщал «Ведомостям» представитель Минприроды (см. номер от 21 апреля). 

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По данным Минэнерго, добыча газа в России в 2022 г. сократилась на 11,7% к предыдущему году и составила 673,8 млрд куб. м. Экспорт газа за прошлый год просел на 30,7% до 170,6 млрд куб. м. Это произошло на фоне снижения в 2022 г. поставок по экспортным газопроводам на европейский рынок. 

При этом поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за год вырос на 8% и достиг 46 млрд куб. м, говорил вице-премьер Александр Новак в середине января. Поставки газа на внутренний рынок России, по его словам, в прошлом году составили 484 млрд куб. м.

У «Газпрома» сегодня нет проблем с ресурсной базой, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Он отмечает, что на конец 2022 г. извлекаемые запасы компании составляли около 35 трлн куб. м, а добыча – 413 млрд куб. м в год. «Ключевой задачей газового гиганта сейчас, конечно, является поиск новых рынков сбыта и строительство соответствующей инфраструктуры», – поясняет Кауфман. С ним соглашается управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. По ее мнению, компании «нужно разрабатывать новые проекты газопроводов, а не открывать месторождения».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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