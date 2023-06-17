Игорь Сечин предложил пути решения проблем российского нефтегаза

Игорь Сечин предложил пути решения проблем российского нефтегазаГлавный исполнительный директор «Роснефти» выступил на энергетической панели ПМЭФ-2023 с ежегодным докладом
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 16 июня выступил на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
– В условиях беспрецедентных санкций мы не хотим называть всех наших партнеров, находящихся в зале (как это водится в силовых структурах), – пошутил он. – Просьба не направлять камеры в зал – опять шучу. Если хотите – это будет наша «Тайная ве́черя». А с учетом времени – зау́треня.
На «тайной зау́трене» с Сечиным присутствовали представители деловых кругов стран Азии, Латинской Америки и Африки. «Ведомости» приводят главные тезисы доклада главного исполнительного директора «Роснефти».
Он рассказал об утопии «зеленого» перехода в энергетике, снижении инвестиций в разведку и добычу нефти, рисках дефицита энергоресурсов на глобальном рынке, мировом экономическом кризисе и о «дорожной карте», которая поможет решить существующие проблемы российской энергетики.
- Последствия глобального потепления
В своем докладе Сечин обратил внимание на то, что не существует научного консенсуса по поводу характера, причин, скорости и долгосрочного направления климатических процессов. Политика зеленого перехода в свою очередь строится на «абсолютизации антропогенного фактора», который не подтвержден объективными научными исследованиями.
Но известно, что к росту и понижению температуры на Земле приводят циклы солнечной активности, а также удаление и приближение земли к Солнцу. На не ангажированном изучении природы этих явлений должны быть сосредоточены все усилия научного сообщества.
Можно констатировать, что сейчас в Арктике глобальное потепление проявляется в четыре раза быстрее, чем в других регионах, отметил Сечин. В итоге увеличивается окно для навигации (то есть планы по развитию Северного морского пути опираются на реальную климатическую динамику). Это, в свою очередь, открывает новые возможности по доступу к ресурсам региона. К примеру, ресурсы Арктики, открытые только «Роснефтью», уже составляют около 25 млрд т н. э.
Помимо этого, глобальное потепление – это еще один существенный фактор роста энергопотребления, сказал Сечин. На вентиляцию и системы кондиционирования приходится 10% от производимой в мире электроэнергии, а к 2050 г. мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может вырасти втрое. По объему энергопотребления он превысит потребление США и Евросоюза вместе взятых, уверен главный исполнительный директор «Роснефти».
Утопический энергопереход
Стандарты зеленого перехода также, уверен Сечин, навязывают в одностороннем порядке, не учитывая тех, у кого есть производственные возможности и ресурсная база. А нефтегазовые технологии в настоящее время находятся на пике своего развития, по технико-экономической эффективности им нет равных, отметил он: «По физическим показателям – плотности энергии и теплоте сгорания – их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез». Поэтому фактически углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула «зеленых» технологий – многие из которых все еще находятся на стадии опытных разработок.
Авторы зеленого перехода, навязывающие в одностороннем порядке определенные стандарты, до сих пор не поняли, что их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база, сказал Сечин. Значительная часть производства оборудования для возобновляемой энергетики размещена в Китае, который сосредоточил в своих руках полный цикл производства солнечных панелей – 79% мирового производства поликремния, 97% пластин, 85% ячеек и 75% панелей, тем самым обеспечив 85% мирового производства солнечных панелей.
Идея «зеленого» энергоперехода привела к катастрофическим последствиям, считает Сечин: иностранные регуляторы по сути ввели запрет на инвестиции в традиционную энергетику и запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике. Расходы на энергопереход будут постоянно расти: по оценке Международного энергетического агентства, инвестиции в «чистую» энергетику к 2030 г. должны вырасти почти втрое до $4,6 трлн в год, то есть до 5% мирового ВВП. Оценка McKinsey еще выше: не менее $9,2 трлн в год до 2050 г.
Иностранные нефтегазовые компании, такие как BP, Eni, ExxonMobil и Shell, уже признают ошибочность и дороговизну отказа от нефти и газа и наращивают инвестиции в традиционную энергетику. При этом сейчас совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые «альтернативные» технологии, подчеркивает Сечин. Сам нефтегазовый сектор должен стать приоритетным направлением на нынешнем этапе зеленого перехода.
Лихорадка мировой экономики
США находятся на пороге отложенного банкротства, говорит Сечин, несмотря на то, что недавно Штаты в очередной раз избежали технического дефолта. В ходе торга демократов с республиканцами прозвучала угроза со стороны президента Байдена использовать 14-ю поправку в Конституцию США: поправка, принятая по итогам гражданской войны в США (1868 год), имела целью предотвратить выплаты компенсаций рабовладельцам южных штатов за освобожденных 13-й поправкой рабов, поскольку 5-я поправка гарантирует защиту частной собственности и в случае ее изъятия государством требует компенсации.
За последние 30 лет госдолг США вырос в 10 раз до более $31 трлн, что вдвое опережает экономический рост страны. При этом обслуживание долга может достичь 20% бюджета – $1 трлн. По словам Сечина, систематически повторяющаяся история с потолком долга и угрозой технического дефолта США «воспринимается многими как политический цирк»: «На самом деле в основе проблемы – реальное отложенное банкротство США. Огромный долг не может быть выплачен. И чем дальше – тем больше, при растущих ставках, его невозможно будет обслуживать».
Для решения этой проблемы рассматривается четыре пути, поясняет глава «Роснефти»: санкции (этот инструмент близок к исчерпанию), инфляция для обесценивания долга, собственно дефолт и война. «Собственно, дефолт США уже и есть война, только экономическими средствами», – отмечает Сечин.
Закат Европы
На Европе уже сказалась деиндустриализация на фоне пониженного потребления газа, говорит глава «Роснефти». Дело в том, что Евросоюз, отказавшийся от российского газа, стал полностью зависеть от поставок из США: Россия до усиления санкций поставляла в ЕС 160 млрд куб. м газа в год, а США в 2022 г. нарастили поставки только до 70 млрд куб. м.
Из-за роста энергозатрат в ЕС закрываются производства: в декабре 2022 г. выпуск химической продукции в союзе снизился на 18% в годовом выражении, выпуск чугуна и стали – на 17%. Снижение потребления привело к падению цены на газ, но потребление так и не восстановилось.
Деиндустриализация на фоне пониженного потребления газа (в первую очередь в промышленности. – «Ведомости») привела к началу рецессии в крупнейшей экономике Европы, говорит Сечин. В частности, ВВП Германии в I квартале 2023 г. сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после сокращения на 0,5% в 4 квартале 2022 г. Таким образом, экономика Германии вошла в рецессию – первую после пандемии.
Бегство энергоемких производств из ЕС сделает европейскую экономику еще более слабой и уязвимой, уверен глава «Роснефти».
Преграды для рубля
Говорил Сечин также о том, какая валюта может прийти на смену доллару в качестве резервной. Для того, чтобы претендовать на это, у страны должна быть достаточно крупная и устойчивая экономика, а также должны быть обеспечены свободные и безбарьерные операции с капиталом, отметил он.
«Перспективными становятся валюты, обеспеченные товарными и сырьевыми потоками, что даем им вес и ликвидность. Это прежде всего – юань», – сказал он. Но рубль – одна из самых ресурсообеспеченных валют. Хотя есть как минимум две проблемы: «Это геополитическое давление со стороны действующего гегемона и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля, что не позволяет ему обеспечивать трансграничное кредитование, препятствует превращению рубля в региональную расчетную систему».
Перспективы спроса на нефть
По прогнозам МЭА и ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2023 г. вырастет на 2,4 млн барр./сутки до рекордных 102 млн барр./сутки, напоминает Сечин. В долгосрочной перспективе потребление нефти увеличится на около 15 млн барр./сутки (на 15%) к 2045 г. Нефть и газ будут обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию, отмечает глава «Роснефти».
При этом недоинвестирование происходит не только в добыче нефти, но и в геологоразведке, что уже привело к недостаточному приросту новых запасов, отмечает Сечин. «Недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть», – заявляет Сечин.
Странам ОПЕК становится сложнее достигать консенсуса из-за разницы в структуре экономики и динамике добычи. Часть стран ОПЕК+ экспортирует до 90% добываемой нефти, а Россия – около 50%. Это «ставит нашу страну в менее выгодное положение», считает глава «Роснефти». По его мнению, нужно обеспечить мониторинг не только квот на добычу нефти, но и объемов ее экспорта, учитывая разницу в размерах внутренних рынков.
В ближайшие годы, отмечает Сечин, появится проблема дефицита добычи. Страны ОПЕК не смогут удовлетворить растущий спрос, под вопросом находится поддержание уровней добычи нефти в США.
«Потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире», – подчеркивает Сечин.
План Сечина
Глава «Роснефти» представил «дорожную карту», которая, по его мнению, позволит повысить эффективность российской энергетики.
Сечин считает, что необходимо как можно быстрее создать платежно-расчетную систему, которая не будет зависеть от «токсичных» валют. Также нужно проработать вопросы логистики, транспорта и страхования. Для развития системы страхования понадобится помощь Банка России, отметил он.
Также нужно сделать кредитование доступным для компаний, так как высокая стоимость займов тормозит развитие промышленности, добавляет глава «Роснефти». Кроме того, России необходимо решать проблемы в электроэнергетике: например, за последние 10 лет цены на электроэнергию выросли более чем втрое. При этом на электроэнергию приходится около 25% операционных расходов компаний, пояснил он.
Сечин также прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о выпадении нефтегазовых доходов бюджета. «Выпали» именно газовые доходы, к этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», – считает он. При этом нужно развивать внутренний рынок газа в ответ на закрытие европейского рынка, добавляет Сечин: строить новые газопроводы в восточном направлении, создать более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и продаже газа и т. д.
Подводя итоги обзора состояния энергорынка и стоящих перед нефтяной отраслью задач, Сечин процитировал Гегеля: «Противоречие ведет вперед».