Игорь Сечин предложил пути решения проблем российского нефтегаза

Стандарты зеленого перехода также, уверен Сечин, навязывают в одностороннем порядке, не учитывая тех, у кого есть производственные возможности и ресурсная база. А нефтегазовые технологии в настоящее время находятся на пике своего развития, по технико-экономической эффективности им нет равных, отметил он: «По физическим показателям – плотности энергии и теплоте сгорания – их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез». Поэтому фактически углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула «зеленых» технологий – многие из которых все еще находятся на стадии опытных разработок.