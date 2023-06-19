53 000 га в Пензенской и Саратовской областях может купить крупный предприниматель«Траст» выставил на продажу крупный сельскохозяйственный актив банкира Микаила Шишханова
Банк «Траст» выставит на продажу компанию «Трастагро-нива 4», которой принадлежит 53 000 га земельных участков агрохолдинга «Ростагро» в Саратовской и Пензенской областях. Это следует из информации, опубликованной на сайте финансовой организации. Там сказано, что 48 000 га – земли сельскохозяйственного назначения с правом долгосрочной аренды до 2060 г.
Также в лот входит хлебоприемный пункт, базы и другие объекты, уточнил представитель «Траста». Стоимость актива – 1,4 млрд руб.
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