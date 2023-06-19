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53 000 га в Пензенской и Саратовской областях может купить крупный предприниматель

«Траст» выставил на продажу крупный сельскохозяйственный актив банкира Микаила Шишханова
Анастасия Ковалева Дарья Молоткова Алексей Полухин
gkrostagro.ru

Банк «Траст» выставит на продажу компанию «Трастагро-нива 4», которой принадлежит 53 000 га земельных участков агрохолдинга «Ростагро» в Саратовской и Пензенской областях. Это следует из информации, опубликованной на сайте финансовой организации. Там сказано, что 48 000 га – земли сельскохозяйственного назначения с правом долгосрочной аренды до 2060 г.

Также в лот входит хлебоприемный пункт, базы и другие объекты, уточнил представитель «Траста». Стоимость актива – 1,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных