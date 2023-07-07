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Генпрокуратура подала иск об изъятии акций энергокомпании ТГК-2 в пользу государства

Причиной подачи иска скорее всего является незаконная приватизация, полагают юристы
Арина Литова Василий Милькин
Ярославская ТЭЦ-3 / «Территориальная генерирующая компания №2»

Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Ярославля об обращении в доход государства акций энергокомпании ТГК-2. Об этом сообщил 6 июля «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» представитель ТГК-2. «ПАО «ТГК-2» продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду», – добавил собеседник «Ведомостей».

Он добавил, что на период судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры (в чем именно они заключаются, собеседник не уточнил). Также не ясно, о какой доле акций идет речь.

Но, как следует из сообщения ТГК-2 о проведении годового общего собрания акционеров 5 июля, наложенные райсудом ограничения не позволили реестродержателю ООО «Реестр-РН» подвести итоги голосования по вопросам о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 г., а также об избрании совета директоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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