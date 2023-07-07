Генпрокуратура подала иск об изъятии акций энергокомпании ТГК-2 в пользу государства

Генпрокуратура подала иск об изъятии акций энергокомпании ТГК-2 в пользу государстваПричиной подачи иска скорее всего является незаконная приватизация, полагают юристы
Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Ярославля об обращении в доход государства акций энергокомпании ТГК-2. Об этом сообщил 6 июля «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» представитель ТГК-2. «ПАО «ТГК-2» продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду», – добавил собеседник «Ведомостей».
Он добавил, что на период судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры (в чем именно они заключаются, собеседник не уточнил). Также не ясно, о какой доле акций идет речь.
Но, как следует из сообщения ТГК-2 о проведении годового общего собрания акционеров 5 июля, наложенные райсудом ограничения не позволили реестродержателю ООО «Реестр-РН» подвести итоги голосования по вопросам о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 г., а также об избрании совета директоров.