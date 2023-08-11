Препараты на основе лекарственных трав подорожали в среднем до 112 рублей за пачку

Препараты на основе лекарственных трав подорожали в среднем до 112 рублей за пачкуДля их изготовления приходится закупать компоненты за рубежом
За первые шесть месяцев 2023 г. средняя стоимость растительных лекарственных средств и биодобавок (БАД) увеличилась до 112 руб. за пачку, подсчитали в аналитической компании DSM Group. По данным экспертов, это на 15,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В результате в первом полугодии 2023 г. продажи таких препаратов в денежном выражении увеличились на 5,3% год к году до 2,7 млрд руб., следует из подсчетов компании.
Растительные лекарственные средства изготавливают на основе различных трав, растений или их экстрактов. Например, к этой группе относятся фитопрепарат «ромашка», а также средство для лечения боли в горле «шалфей». Более половины данного рынка в рублях (50,3%) занимает фармкомпания «Красногорсклексредства», указано в отчете DSM Group. На втором и третьем местах – «Фитофарм» (9,2%) и «Эвалар» (8,8%).
Рост цен на растительные препараты опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка связывают с несколькими факторами. К примеру, «Фитофарм» поднял стоимость готовой продукции из-за повышения курсов валют, так как большую часть сырья приобретает за границей, рассказал представитель компании.
Несмотря на то, что более 90% таких средств производятся на территории России, для их изготовления отечественным фармкомпаниям действительно приходится закупать компоненты за рубежом, подтверждает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Это связано с тем, что в России недостаточно развита культура аптечного растениеводства, говорит эксперт.
Сколько заработали производители лекарственных трав
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Красногорсклексредства» по РСБУ в 2022 г. выросла на 15% по сравнению с 2021 г. и составила 3,3 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза – с 328 млн до 662 млн руб. в 2022 г. Выручка ЗАО «Эвалар» в 2022 г. увеличилась на 11% до 13 млрд руб., но чистая прибыль снизилась с 2,6 млрд руб. в 2021 г. до 2,3 млрд руб. Выручка ООО «Производственно-коммерческая фирма "Фитофарм"» в 2022 г. выросла на 47% до 771 млн руб. Чистая прибыль компании увеличилась с 36 млн руб. в 2021 г. до 47 млн руб. в прошлом году.
Например, основной поставщик ромашки и шалфея – Китай, пояснил он. По словам Шуляка, ранее сырье закупали, в частности, в Германии и Нидерландах. Но после введения санкций официальные поставки подобной продукции из недружественных стран были прекращены.
На рост цен повлияло и увеличение стоимости логистических услуг, типографии и упаковочного материала, добавляет представитель «Фитофарма». В «Красногорсклексредствах» и «Эваларе» на запросы «Ведомостей» не ответили.
Увеличение стоимости растительных препаратов сказывается и на их продажах, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Это подтверждается и данными DSM Group: с января по июнь спрос снизился год к году на 9% до 23,9 млн упаковок. По словам Беспалова, покупать такую продукцию по цене, сопоставимой со стоимостью более эффективных лекарственных средств химического происхождения, вряд ли будут. По этой причине производители россыпных и пакетированных трав от простуды и других заболеваний находятся под угрозой, полагает эксперт.
Среди производителей таких средств есть вполне технологичные компании вроде «Эвалара», которые производят разнообразные лекарственные формы и имеют развитый портфель с хорошей маржинальностью, пояснил Беспалов. Но на рынке также присутствуют производители россыпных и пакетированных трав с относительно низкими показателями доходности, отметил эксперт.