Препараты на основе лекарственных трав подорожали в среднем до 112 рублей за пачку

Сколько заработали производители лекарственных трав

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Красногорсклексредства» по РСБУ в 2022 г. выросла на 15% по сравнению с 2021 г. и составила 3,3 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза – с 328 млн до 662 млн руб. в 2022 г. Выручка ЗАО «Эвалар» в 2022 г. увеличилась на 11% до 13 млрд руб., но чистая прибыль снизилась с 2,6 млрд руб. в 2021 г. до 2,3 млрд руб. Выручка ООО «Производственно-коммерческая фирма "Фитофарм"» в 2022 г. выросла на 47% до 771 млн руб. Чистая прибыль компании увеличилась с 36 млн руб. в 2021 г. до 47 млн руб. в прошлом году.