Структура АФК «Система» может запустить сеть деревянных отелей по всей России

Входящая в АФК «Система» компания «CLT девелопмент» займется строительством в России деревянных мини-отелей. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, это будут трехэтажные объекты площадью 1500 кв. м (52 номера) каждый. На первом этапе планируется открыть до 30 таких гостиниц в городах Золотого кольца, а также в Центральном и Южном федеральных округах. Конкретные регионы он не назвал. Инвестиции в строительство одного объекта составят порядка 300 млн руб., добавил он. Таким образом, реализация всех объектов обойдется компании примерно в 9 млрд руб. Начать первый проект планируется уже в этом году.