Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Структура АФК «Система» может запустить сеть деревянных отелей по всей России

Инвестиции в них составят около 9 млрд рублей
Дарья Молоткова
CLT девелопмент специализируется на возведении объектов недвижимости с помощью монолитных панелей, сделанных из перекрестно склеенных деревянных слоев / CLT девелопмент

Входящая в АФК «Система» компания «CLT девелопмент» займется строительством в России деревянных мини-отелей. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, это будут трехэтажные объекты площадью 1500 кв. м (52 номера) каждый. На первом этапе планируется открыть до 30 таких гостиниц в городах Золотого кольца, а также в Центральном и Южном федеральных округах. Конкретные регионы он не назвал. Инвестиции в строительство одного объекта составят порядка 300 млн руб., добавил он. Таким образом, реализация всех объектов обойдется компании примерно в 9 млрд руб. Начать первый проект планируется уже в этом году.

«CLT девелопмент» был создан в конце прошлого года. Он специализируется на возведении объектов недвижимости с помощью монолитных панелей, сделанных из перекрестно склеенных деревянных слоев. Из сообщения компании ранее следовало, что она займется коммерческой и жилой застройкой как в рамках государственного и частного заказов, так и собственных проектов. Производством панелей занимается один из заводов Segezha Group (также входит в АФК «Система»).

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных