Структура АФК «Система» может запустить сеть деревянных отелей по всей России

Структура АФК «Система» может запустить сеть деревянных отелей по всей РоссииИнвестиции в них составят около 9 млрд рублей
Входящая в АФК «Система» компания «CLT девелопмент» займется строительством в России деревянных мини-отелей. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, это будут трехэтажные объекты площадью 1500 кв. м (52 номера) каждый. На первом этапе планируется открыть до 30 таких гостиниц в городах Золотого кольца, а также в Центральном и Южном федеральных округах. Конкретные регионы он не назвал. Инвестиции в строительство одного объекта составят порядка 300 млн руб., добавил он. Таким образом, реализация всех объектов обойдется компании примерно в 9 млрд руб. Начать первый проект планируется уже в этом году.
«CLT девелопмент» был создан в конце прошлого года. Он специализируется на возведении объектов недвижимости с помощью монолитных панелей, сделанных из перекрестно склеенных деревянных слоев. Из сообщения компании ранее следовало, что она займется коммерческой и жилой застройкой как в рамках государственного и частного заказов, так и собственных проектов. Производством панелей занимается один из заводов Segezha Group (также входит в АФК «Система»).