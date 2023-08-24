Росалкогольрегулирование отложило введение мер по учету крепкого алкоголя в розлив

Росалкогольрегулирование отложило введение мер по учету крепкого алкоголя в розливОбщепит должен был начать отчитываться за каждую рюмку через систему ЕГАИС с 1 сентября
Росалкогольрегулирование (РАР) разрешило ресторанам и барам начать учитывать каждую порцию крепкого алкоголя через систему ЕГАИС с 1 марта 2024 г., а не с 1 сентября этого года, как это предполагалось изначально. Соответствующее разъяснение появилось на сайте службы 24 августа. Перенос сроков введения новых мер учета там объясняется возможной «неготовностью учетных систем организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции». На это же в своем письме в РАР от 21 августа обращал внимание и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.
Общепит с 1 сентября был обязан отчитываться за отпуск каждой рюмки алкоголя в миллилитрах, а это пока технически невозможно, например, в случае с коктейлями, говорил он. Как следовало из его письма, рестораны и бары при продаже даже одной порции крепкого алкоголя в текущих реалиях должны будут «списывать» через систему ЕГАИС всю бутылку. Также, по его словам, они не смогут пробить чек с актуальной информацией о проданном напитке, что вынудит закрыться те точки общепита, которые специализируются на настойках. В итоге это приведет к «непомерной финансовой нагрузке на ресторанный бизнес», писал Миронов. Так, согласно Кодексу об административных правонарушениях, компании могли быть оштрафованы на 150 000–200 000 руб., физлица (руководители компании) – не менее чем на 15 000 руб. Запрос в РАР остался без ответа.
Перенос введения мер по учету крепкого алкоголя в розлив через систему ЕГАИС на полгода опрошенные «Ведомостями» эксперты называют разумным. Поштучного учета таких товаров нет нигде в мире и отрасли нужно больше времени, чтобы разобраться и адаптировать свои системы под нововведения, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров и совладелец ресторанов «Ностальжи», «Шатер» и «Репортер» Игорь Бухаров. С ним согласен и совладелец ресторанов Pinch, «Уголек» и William’s Илья Тютенков. Он отмечает, что в противном случае рестораны ждал бы коллапс, так как на данном этапе непонятно, как эти меры технически и организационно будут работать. «Бармен должен отгружать в ЕГАИС каждую транзакцию, но как это делать вечером во время наплыва гостей?» – спрашивает он. Тютенков называет такую меру сырой, поэтому ресторанам было бы проще закрыться или не продавать крепкий алкоголь, нежели нарваться на штраф.