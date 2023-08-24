Росалкогольрегулирование отложило введение мер по учету крепкого алкоголя в розлив

Общепит с 1 сентября был обязан отчитываться за отпуск каждой рюмки алкоголя в миллилитрах, а это пока технически невозможно, например, в случае с коктейлями, говорил он. Как следовало из его письма, рестораны и бары при продаже даже одной порции крепкого алкоголя в текущих реалиях должны будут «списывать» через систему ЕГАИС всю бутылку. Также, по его словам, они не смогут пробить чек с актуальной информацией о проданном напитке, что вынудит закрыться те точки общепита, которые специализируются на настойках. В итоге это приведет к «непомерной финансовой нагрузке на ресторанный бизнес», писал Миронов. Так, согласно Кодексу об административных правонарушениях, компании могли быть оштрафованы на 150 000–200 000 руб., физлица (руководители компании) – не менее чем на 15 000 руб. Запрос в РАР остался без ответа.