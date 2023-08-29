Российский чугун начал дорожать

В материалах отмечается, что высокого спроса на российский чугун пока не наблюдается. Индикативные котировки чугуна в Турции оцениваются на уровне $370–375/т на базисе CFR («доставка до порта») или $350/т FOB Черное море, а котировки предложения на российский чугун – примерно на $10/т выше. По данным MMI, одна из партий российского чугуна была законтрактована по цене $400/т в портах Черного моря. Цены на российский чугун для Италии оцениваются в $330–340/т FOB Черное море.