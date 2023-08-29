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Российский чугун начал дорожать

Вслед за ним могут пойти вверх также цены на сталь, говорят эксперты
Василий Милькин
Константин Чалабов / РИА Новости

Экспортная цена на российский чугун вернулась к росту после нескольких месяцев падения. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Цена снижалась с середины марта 2023 г. Из данных MMI следует, что минимальная стоимость в этом году была зафиксирована 24 июля – $330/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Турция. На 21 августа (последние доступные данные) котировки выросли на 6% и достигли $350/т.

В материалах отмечается, что высокого спроса на российский чугун пока не наблюдается. Индикативные котировки чугуна в Турции оцениваются на уровне $370–375/т на базисе CFR («доставка до порта») или $350/т FOB Черное море, а котировки предложения на российский чугун – примерно на $10/т выше. По данным MMI, одна из партий российского чугуна была законтрактована по цене $400/т в портах Черного моря. Цены на российский чугун для Италии оцениваются в $330–340/т FOB Черное море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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