Российский чугун начал дорожать

Российский чугун начал дорожатьВслед за ним могут пойти вверх также цены на сталь, говорят эксперты
Экспортная цена на российский чугун вернулась к росту после нескольких месяцев падения. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Цена снижалась с середины марта 2023 г. Из данных MMI следует, что минимальная стоимость в этом году была зафиксирована 24 июля – $330/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Турция. На 21 августа (последние доступные данные) котировки выросли на 6% и достигли $350/т.
В материалах отмечается, что высокого спроса на российский чугун пока не наблюдается. Индикативные котировки чугуна в Турции оцениваются на уровне $370–375/т на базисе CFR («доставка до порта») или $350/т FOB Черное море, а котировки предложения на российский чугун – примерно на $10/т выше. По данным MMI, одна из партий российского чугуна была законтрактована по цене $400/т в портах Черного моря. Цены на российский чугун для Италии оцениваются в $330–340/т FOB Черное море.