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Х5 Group пытается защитить в суде свои бренды «Зеленая линия» и «Шеф Перекресток»

Доля СТМ в розничном обороте «Перекрестка» во II квартале превысила 21%
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

«Перекресток» (входит в Х5 Group) 18 августа подал в Суд по интеллектуальным правам иск в защиту собственной торговой марки (СТМ) «Шеф Перекресток». Она испытывает сложности с регистрацией в Роспатенте результатов ребрендинга из-за сходства с другими знаками. Ранее в августе ведомство отказалось зарегистрировать товарный знак «Шеф Перекресток» по 32-му классу Международной классификации товаров и услуг, он касается продажи безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Представитель Роспатента указал на наличие высокой степени сходства между обозначением «Шеф Перекресток» и двумя другими товарными знаками («Шеф» и «Шеф Морс» других компаний) в той же категории товаров, из-за чего потребители могут перепутать их. Вместе с тем в отношении 29-го и 30-го классов (мясо, молоко, овощи и т. д.) заявка удовлетворена. Представитель Х5 Group заявил, что, по мнению ритейлера, товарный знак в стилистике «Перекрестка» обладает широкой известностью среди потребителей и с конкурирующими товарными знаками не ассоциируется.

Изменение цвета, добавление графических элементов не снимают сходства слов «Шеф» и «Шеф» и, согласно правилам регистрации товарных знаков, не дают достаточную различительную способность, считает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Он считает, что «Перекрестку» придется заручиться согласием владельцев конкурирующих товарных знаков или даже выкупить права на них, чтобы успешно зарегистрировать бренд в этих классах товаров. Зуйков отмечает, что конфликтов из-за СТМ ритейлеров в Суде по интеллектуальным правам стало очень много. «Сети используют для СТМ довольно распространенные слова, поскольку, например, их проще запомнить, но чем такое слово привлекательнее с точки зрения маркетинга, тем выше вероятность, что кто-то уже использует его аналогичным образом, причем таких конкурентов может быть даже несколько», – поясняет юрист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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