Х5 Group пытается защитить в суде свои бренды «Зеленая линия» и «Шеф Перекресток»

«Перекресток» (входит в Х5 Group) 18 августа подал в Суд по интеллектуальным правам иск в защиту собственной торговой марки (СТМ) «Шеф Перекресток». Она испытывает сложности с регистрацией в Роспатенте результатов ребрендинга из-за сходства с другими знаками. Ранее в августе ведомство отказалось зарегистрировать товарный знак «Шеф Перекресток» по 32-му классу Международной классификации товаров и услуг, он касается продажи безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Представитель Роспатента указал на наличие высокой степени сходства между обозначением «Шеф Перекресток» и двумя другими товарными знаками («Шеф» и «Шеф Морс» других компаний) в той же категории товаров, из-за чего потребители могут перепутать их. Вместе с тем в отношении 29-го и 30-го классов (мясо, молоко, овощи и т. д.) заявка удовлетворена. Представитель Х5 Group заявил, что, по мнению ритейлера, товарный знак в стилистике «Перекрестка» обладает широкой известностью среди потребителей и с конкурирующими товарными знаками не ассоциируется.