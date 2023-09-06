На СПГ-заводах Chevron ширятся забастовки

На СПГ-заводах Chevron ширятся забастовкиНо эксперты не ожидают серьезного влияния этой ситуации на стоимость газа
Работники заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) американской нефтегазовой компании Chevron в Австралии планируют 14 сентября начать полномасштабную двухнедельную забастовку. Об этом сообщило 5 сентября австралийское объединение профсоюзов Offshore Alliance.
1 сентября работники австралийских СПГ-заводов Chevron – Gorgon и Wheatstone – отклонили предложение американской компании об урегулировании разногласий по размеру зарплаты и других условий труда. С 7 сентября 2023 г. на этих заводах должна начаться кампания протеста – частичные забастовки и другие акции. Chevron заявляла, что продолжит переговоры с профсоюзами по трудовому спору.
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