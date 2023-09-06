На СПГ-заводах Chevron ширятся забастовки

1 сентября работники австралийских СПГ-заводов Chevron – Gorgon и Wheatstone – отклонили предложение американской компании об урегулировании разногласий по размеру зарплаты и других условий труда. С 7 сентября 2023 г. на этих заводах должна начаться кампания протеста – частичные забастовки и другие акции. Chevron заявляла, что продолжит переговоры с профсоюзами по трудовому спору.