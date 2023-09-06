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На СПГ-заводах Chevron ширятся забастовки

Но эксперты не ожидают серьезного влияния этой ситуации на стоимость газа
Василий Милькин
Chevron

Работники заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) американской нефтегазовой компании Chevron в Австралии планируют 14 сентября начать полномасштабную двухнедельную забастовку. Об этом сообщило 5 сентября австралийское объединение профсоюзов Offshore Alliance.

1 сентября работники австралийских СПГ-заводов Chevron – Gorgon и Wheatstone – отклонили предложение американской компании об урегулировании разногласий по размеру зарплаты и других условий труда. С 7 сентября 2023 г. на этих заводах должна начаться кампания протеста – частичные забастовки и другие акции. Chevron заявляла, что продолжит переговоры с профсоюзами по трудовому спору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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