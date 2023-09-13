«Победа» заплатит 650 млн рублей налога на сверхприбыль

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в 2022 г. российские перевозчики получили 144 млрд руб. убытка с продаж. При этом отрасль в 2022 – начале 2023 г. получила рекордные субсидии из бюджета, направленные на компенсацию негативного влияния западных санкций. В высоком сезоне 2022 г. правительство РФ выделило на поддержку отрасли 100 млрд руб., в ноябре 2022 – марте 2023 гг. — 25,3 млрд руб. Благодаря господдержке несколько авиакомпаний получили по итогам года чистую прибыль, несмотря на потерю из-за санкций маржинальных международных маршрутов, в том числе в страны Европы.