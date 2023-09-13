«Победа» заплатит 650 млн рублей налога на сверхприбыль

«Победа» заплатит 650 млн рублей налога на сверхприбыльВ прошлом году авиакомпания получила 15 млрд рублей чистой прибыли
Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» в 2023 г. выплатит около 650 млн руб. налога на сверхприбыль (windfall tax). Об этом рассказал журналистам в кулуарах форума ВЭФ-2023 гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
По его словам, оставшаяся часть прибыли авиакомпании будет направлена на страховое урегулирование по самолетам иностранного производства в парке компаний группы. «Авиакомпания «Победа» получила 15 млрд руб. чистой прибыли, которая в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование», — сказал он.
Лоукостер — единственная авиакомпания группы, получившая чистую прибыль по итогам 2022 г. Головной «Аэрофлот» в 2022 г. получил чистый убыток по РСБУ в 40,5 млрд руб.
По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в 2022 г. российские перевозчики получили 144 млрд руб. убытка с продаж. При этом отрасль в 2022 – начале 2023 г. получила рекордные субсидии из бюджета, направленные на компенсацию негативного влияния западных санкций. В высоком сезоне 2022 г. правительство РФ выделило на поддержку отрасли 100 млрд руб., в ноябре 2022 – марте 2023 гг. — 25,3 млрд руб. Благодаря господдержке несколько авиакомпаний получили по итогам года чистую прибыль, несмотря на потерю из-за санкций маржинальных международных маршрутов, в том числе в страны Европы.
Закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупного бизнеса президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа. Налог взимается с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. и должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. В случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. ставка уменьшается до 5%.