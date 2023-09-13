«Россети» выплатят 1,6 млрд рублей налога на сверхприбыль
«Россети» могут пересматривать решение о невыплате дивидендов до 2026 г. в зависимости от результатов компании и ее планов по инвестпрограмме.
«Россети» воспользуются опцией ранней (до 30 ноября) выплаты разового налога на сверхприбыль крупного бизнеса (так называемого windfall tax). В результате группа перечислит 1,6 млрд руб., сообщил ее гендиректор Андрей Рюмин журналистам на ВЭФ-2023.
«[Полная сумма составляет] около 3,3 млрд руб. У нас несколько дочерних компаний подпадает под этот налог. Мы планируем воспользоваться ранней оплатой, и она составит около 1,6 млрд руб.», – сказал он (цитата по ТАСС).
На фоне новости стоимость акций компании снизилась на 1,86% до минимума 0,1322 руб. По состоянию на 12:25 мск бумаги стоили 0,133 руб. (-1,23%), индекс Мосбиржи составлял 3173,52 (+0,24%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 53%.
Закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупного бизнеса президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа. Налог взимается с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. и должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. В случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. ставка уменьшается до 5%.
По действие закона не попали компании, добывающие нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог малые и средние предприятия, а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.
В июне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что идея с windfall tax принадлежит бизнесу. По его словам, предприниматели предпочли разовый взнос в бюджет повышению налогов. В феврале министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб.