«Россети» выплатят 1,6 млрд рублей налога на сверхприбыль

По действие закона не попали компании, добывающие нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог малые и средние предприятия, а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021-2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018-2019 гг.