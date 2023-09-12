Путин заявил об отсутствии необходимости поднимать налоги для бизнеса
Правительство РФ не видит необходимости поднимать налоги для бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
«Правительство не видит пока в этом необходимости», – сказал он, отвечая на вопрос модератора.
Ранее сегодня помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК выразил недоумение, комментируя возможность увеличения налогов. «Еще раз: зачем [увеличивать налоговую нагрузку]? У нас все любят пофантазировать, все любят какой-то себе апокалипсис придумать», – сказал он. Орешкин добавил, что через неделю правительство РФ рассмотрит основные параметры федерального бюджета на на 2024–2026 гг., его цифры станут «позитивным удивлением».
В августе Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупного бизнеса (так называемый windfall tax). Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Сумма должна быть уплачена не позднее 28 января 2024 г. Ряд компаний будут от налога освобождены.
В июне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что идея с windfall tax принадлежит бизнесу. По его словам, предприниматели предпочли разовый взнос в бюджет повышению налогов.