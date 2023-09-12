Путин заявил об отсутствии необходимости поднимать налоги для бизнеса

Ранее сегодня помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК выразил недоумение, комментируя возможность увеличения налогов. «Еще раз: зачем [увеличивать налоговую нагрузку]? У нас все любят пофантазировать, все любят какой-то себе апокалипсис придумать», – сказал он. Орешкин добавил, что через неделю правительство РФ рассмотрит основные параметры федерального бюджета на на 2024–2026 гг., его цифры станут «позитивным удивлением».