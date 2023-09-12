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Бизнес

Путин заявил об отсутствии необходимости поднимать налоги для бизнеса

Ведомости

Правительство РФ не видит необходимости поднимать налоги для бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«Правительство не видит пока в этом необходимости», – сказал он, отвечая на вопрос модератора.

Ранее сегодня помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК выразил недоумение, комментируя возможность увеличения налогов. «Еще раз: зачем [увеличивать налоговую нагрузку]? У нас все любят пофантазировать, все любят какой-то себе апокалипсис придумать», – сказал он. Орешкин добавил, что через неделю правительство РФ рассмотрит основные параметры федерального бюджета на на 2024–2026 гг., его цифры станут «позитивным удивлением».

В августе Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупного бизнеса (так называемый windfall tax). Налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Сумма должна быть уплачена не позднее 28 января 2024 г. Ряд компаний будут от налога освобождены. 

В июне первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что идея с windfall tax принадлежит бизнесу. По его словам, предприниматели предпочли разовый взнос в бюджет повышению налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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